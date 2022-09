Marc-Olivier Fogiel de sortie avec son mari François Roelants face à Caroline Margeridon, canon tout en noir

Le 12 septembre 2019, un événement très attendu pour les fins gourmets était attendu à Paris. Ce jour-là marquait l'inauguration de la Brasserie du Louvre, située place du Palais-Royal – entre le musée du Louvre et la Comédie-Française. Il s'agit du dernier projet né des Brasseries Bocuse. À l'époque, un panel de people avait fait le déplacement pour l'occasion, dont l'écrivain Bernard Pivot qui résumait alors : "Avec cette brasserie, c'est un peu de Lyon à Paris, l'esprit de Paul Bocuse en prime".

Trois ans ont passé depuis l'ouverture de la Brasserie et, le jeudi 22 septembre une soirée en ses lieux a prouvé qu'elle n'avait rien perdu de son succès. Les chefs de l'établissement Franck Ferigutti et Eric Pansu avaient pour mission de faire briller leur cuisine en la présence de quelques invités de renom mais aussi des patrons de la franchise, Jérôme Bocuse (Président des Maisons Bocuse) et Paul-Maurice Morel (directeur général associé des Maisons Bocuse).

La figure d'Affaire conclue (France 2) Caroline Margeridon était notamment de la partie, à la fois élégante et décontractée dans un total look noir. Toujours aussi souriante, elle a pris la pose au côté de son camarade brocanteur François-Xavier Renou ainsi qu'avec l'incontournable imitateur Laurent Gerra. Non loin d'eux se trouvaient Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants, qui ont alors offert une rare sortie à deux. D'ordinaire très discret sur sa vie privée, le directeur général de BFMTV n'a en effet pas pour habitude de s'afficher publiquement avec celui auprès de qui il élève deux adorables filles : Mila, née en 2011 et Lily, arrivée deux ans plus tard, comme sa soeur, à l'aide d'une mère porteuse américaine.

En outre, étaient également invités à se régaler autour d'une bonne assiette : le journaliste Laurent Argelier, le chef étoilé Christian Le Squer, la juriste Nicole Belloubet ainsi que Isabelle Langé (journaliste RTL), Odile Pouget (journaliste RTL), Frédéric Faure (directeur de la rédaction de M6), Stéphane Carpentier (journaliste RTL) ou encore Laurent Tessier (journaliste RTL).