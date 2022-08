Marc-Olivier Fogiel, papa ému : les cadeaux bouleversants de ses filles pour son mari François Roelants

Depuis bientôt dix ans, Marc-Olivier Fogiel s'épanouit auprès de François Roelants, qu'il a épousé le 14 décembre 2013. Leur bonheur est monté d'un cran lorsqu'ils sont devenus les pères de deux petites filles, Mila, qui a vu le jour en 2011 et Lily, né deux ans plus tard, toutes deux à l'aide d'une mère porteuse américaine. Le directeur général de BFMTV et François Roelants auront traversé un véritable parcours du combattant pour fonder leur famille. Un parcours raconté dans le livre autobiographique de M.O.F intitulé Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, paru en 2018 chez Grasset. Mais après les incertitudes et une longue attente, c'est bel et bien à quatre qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Et ce de manière très unie.

Vendredi 5 août 2022, Marc-Olivier Fogiel l'a prouvé en partageant les tendres attentions de ses filles vis-à-vis de leur deuxième père François, à l'occasion de son 41e anniversaire. La cadette Lily a choisi d'offrir un beau dessin à son "dadou" comme elle le surnomme, rempli de coeurs, de ballons et de petits smileys pour égayer sa journée. Quant à l'aînée Mila, elle lui a délivré un joli message écrit à la main. "Mon cher dadou, je te souhaite un joyeux anniversaire de tout mon coeur. Tu es un super papa que j'aimerais toute ma vie. Ta façon de nous éduquer est superbe", lui reconnaît-elle, précisant avec humour qu'il n'a "pas le mauvais rôle". Déjà vraisemblablement très mature, Mila poursuit en exprimant toute sa reconnaissance envers François Roelants pour la vie qu'il peut lui offrir - et notamment pour les vacances sur un catamaran qu'ils passent chaque année. "Tu as la joie de vivre et tu es internationalement rigolo. Profite de ton birthday à fond les ballons. Toute ta famille est là à tes côtés. Je te fais des milliards de bisous", conclut-elle adorablement. Nul doute que cela a dû faire fondre le coeur des deux parents.