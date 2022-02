Marc-Olivier Fogiel : Qui est son mari François Roelants avec qui il a eu deux filles ?

Il n'a pas que sa carrière en tête, aussi brillante soit-elle. Marc-Olivier Fogiel mène également une vie de famille exemplaire. Marié à son compagnon de longue date depuis le 14 décembre 2013, l'animateur élève deux adorables filles : Mila, qui a vu le jour en 2011 et Lily, né deux ans plus tard, comme sa soeur, à l'aide d'une mère porteuse américaine. Ce parcours du combattant pour devenir père, il le racontait dans son livre autbiographique Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, paru en 2018 chez Grasset, et cet ouvrage a été librement adapté en téléfilm diffusé sur France 2 le 9 février 2022.

Toutes les épreuves qui l'ont mené à la paternité, Marc-Olivier Fogiel les a affrontées avec son époux François Roelants. Ancien étudiant de Sciences Po Aix-en-Provence et de l'ESCP-EAP, le partenaire de l'animateur a débuté sa carrière en tant qu'attaché de presse auprès de l'agence Moteur !, l'une des plus grosses agences de relation presse au cinéma, puis a travaillé dans l'événementiel, en gérant différents lancements dans le domaine du luxe. Il est également le fondateur de Be my guest. Il vit aujourd'hui de sa passion, la photographie, et a sorti un recueil d'images en avril 2021 intitulé Les Saint-Barths.