Marc-Olivier Fogiel : Un 3e enfant avec François ? Il répond !

A 52 ans, Marc-Olivier Fogiel est l'heureux papa de deux petites filles. Mais le chemin a été long et difficile pour pour pouvoir assouvir ses envies de paternité, surtout en étant homosexuel. Alors le journaliste, conscient d'avoir eu des moyens que d'autres n'ont pas, a opté pour la GPA (Gestation Pour Autrui) à l'étranger. Il a accueilli Mila et Lily, des enfants qu'il élève avec son mari François Roelants. Le couple pourrait-il avoir un troisième enfant ?

Interrogé par le magazine Paris Match qui lui consacre un reportage à l'approche de la diffusion du téléfilm Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, Marc-Olivier Fogiel est longuement revenu sur son parcours et comment l'arrivée de deux enfants dans sa vie l'a comblé de bonheur. Alors que ses filles Mila (11 ans) et Lily (8 ans) commencent à devenir grandes, celui qui est devenu le directeur général de BFMTV envisage-t-il un jour d'agrandir son clan ? "J'en rêve, mais François ne veut pas. Il a beaucoup réaménagé sa vie professionnelle [il est photographe, NDLR] pour pouvoir être à la maison, et il n'a pas envie de refaire ce sacrifice", confie Marc-Olivier Fogiel.

Le journaliste et ex-présentateur admet que sans son mari, élever deux enfants serait un véritable défi avec ses nouvelles fonctions. "François fait les devoirs du lundi au vendredi ; moi, je ne les fais que le dimanche (...) Par moments, je me demande si je ne passe pas à côté de trop de choses", dit-il tout en estimant cependant "être mieux loti que beaucoup d'autres pères". D'ailleurs, malgré l'intensité de son travail - surtout en année électorale ! - il assure avoir sanctuarisé des "rituels quotidiens" comme par exemple déposer ses filles à l'école tous les matins "plutôt que d'accueillir les invités politiques de la chaîne".

Finalement, avec son mari, Marc-Olivier Fogiel semble avoir trouvé un équilibre convenable : "Dans notre couple, les rôles sont très équilibrés : François est beaucoup plus strict, moi plus accompagnant." Et si, pour ses filles, lui est le papa "qui console" quand son époux François est le "papa qui gronde", l'homme de médias assure que son mari "est le meilleur père" qu'il a jamais "rencontré au monde" !

Paris Match, édition du 3 février 2022.