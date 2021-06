Véronique Genest : Ecartée de l'adaptation du livre de Marc-Olivier Fogiel après son tacle !

Un ouf de soulagement. On imagine que Marc-Olivier Fogiel doit aujourd'hui être ravi. Le journaliste et ancien présentateur devenu patron de BFMTV, avait publiquement taclé le choix de la comédienne Véronique Genest pour jouer dans l'adaptation de son ouvrage Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? (éditions Grasset), pour un projet signé France 2. Selon nos informations exclusives, la star a été remerciée.

En effet, contacté par Purepeople.com, le Directeur des antennes et des programmes de chez France Télévisions Stéphane Sitbon Gomez a confirmé que Véronique Genest avait bel et bien été écartée du tournage. Par conséquent, le casting est toujours en cours pour remplacer la clivante actrice et ex-star de la série culte Julie Lescaut. Initialement, c'était la populaire comédienne Michèle Bernier, vedette de la série La Stagiaire, qui devait tenir ce rôle mais s'est malheureusement retrouvée dans l'incapacité de rejoindre le projet. France 2 a souhaité adapter le livre de Marc-Olivier Fogiel pour un téléfilm qui devrait s'intituler L'appel de la cigogne. L'occasion de mettre en lumière les coulisses de la GPA (Gestation Pour Autrui), démarche sur laquelle on entend tout et n'importe quoi depuis des années.

Marc-Olivier Fogiel, devenu l'heureux papa de Mila (10 ans) et Lily (8 ans) grâce à la GPA aux Etats-Unis, avait sévèrement critiqué le choix de Véronique Genest puisque cette dernière ne s'était pas privée, par le passé, de lui reprocher publiquement d'avoir eu recours à cette démarche. En 2018, sur Twitter, elle écrivait : "Dans vingt ans, les enfants diront : 'Dis papa, qui c'est maman ? Pourquoi elle m'a vendu ?'" Pour le respect et le bon goût, on repassera et qu'importe si elle avait ensuite supprimé son tweet déplacé... En apprenant que la comédienne âgée de 64 ans avait été embauchée, le sang de Marc-Olivier Fogiel n'avait donc fait qu'un tour. "Alors là c'est la meilleure ! Je viens de l'apprendre ! C'était Michèle Bernier qui devait jouer. Manifestement le budget doit être confortable pour que Véronique Genest (qui après avoir dit des horreurs) aille à la soupe ! Miam miam ! Beurk", a-t-il réagi sur Twitter. Une polémique qui prend donc fin maintenant qu'une nouvelle actrice est recherchée.