Marc-Olivier Fogiel furieux après une actrice, trois ans après leur vif accrochage

Lorsqu'il évoque "les horreurs" dites par Véronique Genest, Marc-Olivier Fogiel fait référence aux propos choc tenus par l'actrice de Julie Lescaut en octobre 2018 sur Twitter après la sortie du livre de l'animateur. "Dans vingt ans, les enfants diront : 'Dis papa, qui c'est maman ? Pourquoi elle m'a vendu ?'", avait-elle lâché sur le site de micro-blogging. Un tweet polémique rapidement effacé, mais le mal était fait.

Avant la suppression de ces abominables mots, Véronique Genest avait échangé publiquement, toujours sur Twitter, avec Marc-Olivier Fogiel. "Oh la la, quel naufrage. Il faut lire et ensuite tu comprendras. Plutôt que de parler sans savoir. C'est juste la base", avait balancé le journaliste. Et l'actrice de 64 ans de répliquer : "Il serait temps pour vous de sortir de votre sphère et de penser que vous n'êtes pas seuls au monde. Un début sur un grand sujet comme la GPA ne se fait pas sur un seul exemple mais sur l'étude de toutes les possibilités et des dérives à éviter." Enfin, l'amoureux de François Roelants, peu convaincu, s'était alors défendu : "Oui, merci, c'est l'objet de mon livre, un an de rencontres ! Combien de femmes prêteuses as-tu rencontrées ? D'enfants nés de GPA ? 0 ! Tu ne vois pas le ridicule de la situation ?"

Des propos inadmissibles que Véronique Genest a bien oubliés aujourd'hui. Peut-être pensait-elle qu'en supprimant ses tweets, ils disparaîtraient de la mémoire de chacun... C'est raté.