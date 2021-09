Marc-Olivier Fogiel et son mari François de sortie face à Dita Von Teese et Christophe Licata

Après une édition virtuelle en janvier 2021, le gala d'ouverture de l'Opéra national de Paris s'est tenu vendredi 24 septembre 2021, marquant ainsi le coup d'envoi de la saison de danse 2021/2022. Pour l'occasion, plusieurs personnalités ont fait le déplacement au Palais Garnier, au centre de la capitale.

Parmi les invités de marque, Dita Von Teese, danseuse mondialement connue surnommée la reine du burlesque. La jolie brune est apparue ultra chic, comme à son habitude. Rouge aux lèvres, regard de biche et coiffure wavy très années 1930, elle a opté pour une robe longue pailletée ceinturée et fendue, laissant apparaître ses superbes jambes. C'est au bras de Christophe Licata, son partenaire dans la onzième saison de Danse avec les stars, actuellement en diffusion sur TF1, que la belle Dita Von Teese a pris la pose. Le duo, sensuel sur le parquet de la Une, s'affiche complice et élégant.

Le duo a fait sensation lors du deuxième prime de DALS, justement diffusé vendredi 24 septembre 2021 mais enregistré lundi 20 septembre 2021, avec son tango argentin au son du titre I got you (i feel good) de Jessie J. Les quatre jurés Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, Chris Marques et François Alu ont appuyé sur le buzzer, permettant à Dita Von Teese et Christophe Licata de se qualifier pour le prochain prime ! Pendant que les nombreux téléspectateurs étaient bluffés par leur prestation dans Danse avec les stars, le duo participait au célèbre gala !

Face à eux, un autre couple. Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants étaient également de la partie. Les amoureux, distingués en costumes, ont fait crépiter les flashs des photographes avant d'assister au traditionnel Défilé du Ballet, qui a réuni l'ensemble des danseurs, des élèves de l'École de danse aux Étoiles et dirigé par Gustavo Dudamel. Une soirée d'exception !