Affaire conclue : Un ancien candidat de Koh-Lanta rejoint l'équipe d'acheteurs

Vous souvenez-vous de François-Xavier Renou ? En 2002, il participait à la deuxième saison de Koh-Lanta. À l'époque, il était tout juste âgé de 24 ans et s'épanouissait en tant que joaillier. Au bout du 30e jour du jeu, et après avoir fait preuve de beaucoup de courage et de force au Costa Rica, il se faisait malheureusement éliminer. C'est la candidate Amel qui remportait la compétition, encaissant alors les 100 000 euros.

Depuis son passage sur les antennes de TF1, François-Xavier en a fait du chemin. En effet, il s'est d'abord dirigé vers la musique, devenant même une star en Asie en reprenant des tubes de Claude François. Sous le pseudonyme de Fransoa Paname puis Fransoa Superstar, il a notamment fait le buzz en interprétant le morceau culte Si j'avais un marteau en indonésien, devenu Kalau saya kaya. Il est même allé jusqu'à se grimer en l'artiste dans des clips complètement loufoques.

Véritable touche-à-tout, François-Xavier a une nouvelle fois changé de carrière en cours de route en s'intéressant aux objets d'art. Devenu marchand et acheteur réputé pour des galeries asiatiques, il a été recruté récemment pour rejoindre les équipes d'Affaire conclue. Mercredi 19 août 2020, les téléspectateurs ont pu faire sa connaissance. "J'habite la moitié de l'année à l'étranger, particulièrement en Asie, en Indonésie. Je suis acheteur pour différentes galeries qui sont situées en Asie. Et je suis spécialiste dans la customisation d'objets, je suis à la fois artiste et acheteur", s'est-il présenté.

Jugé comme un concurrent redoutable par la présentatrice de l'émission, Sophie Davant, il n'a en tout cas pas eu l'air d'intimider son camarade Julien Cohen, lequel a davantage entrepris de le taquiner. "Il n'a pas qu'un talent, qui est de transformer les objets... il se 'transforme' un peu lui même aussi", a-t-il lâché en dévoilant une vidéo de François-Xavier, habillé en punk et chantant Ça plane pour moi de Plastic Bertrand, rebaptisé Aku Lapar... Nul doute que l'acheteur risque de faire parler de lui.