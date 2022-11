Diaporama : Line Renaud : Radieuse et généreuse à 94 ans, elle fait le show devant Brigitte Macron, toujours présente

1 / 40 Line Renaud : Radieuse et généreuse à 94 ans, elle fait le show devant Brigitte Macron, toujours présente

2 / 40 Brigitte Macron, Line Renaud et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

3 / 40 Exclusif - Brigitte Macron et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

4 / 40 Exclusif - Anne Le Nen et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

5 / 40 Exclusif - Brigitte Macron, Line Renaud et Franck Saurat - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d’une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d’accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage Exclusive - For Germany call for price - Presentation of the "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" prize for medical research at the Maison de la Recherche in Paris on November 21, 2022. (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

6 / 40 Exclusif - Line Renaud et Marina Carrère d'Encausse - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

7 / 40 Exclusif - Illustration - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

8 / 40 Exclusif - Brigitte Macron, Line Renaud et Franck Saurat - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

9 / 40 Exclusif - Line Renaud et Marie-Annick Déhu - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

10 / 40 Exclusif - Bernard Cazeneuve et Marc-Olivier Fogiel - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

11 / 40 Exclusif - Agnès Firmin-Le Bodo et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

12 / 40 Exclusif - Claude Chirac et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

13 / 40 Exclusif - Frédéric Salat-Baroux et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

14 / 40 Exclusif - Brigitte Macron, Line Renaud et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

15 / 40 Exclusif - Anne Le Nen et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

16 / 40 Exclusif - Brigitte Macron et Agnès Firmin-Le Bodo - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

17 / 40 Exclusif - Pierre-Antoine Capton et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

18 / 40 Exclusif - Jean-Claude Camus et Guy Savoy - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

19 / 40 Exclusif - Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

20 / 40 Exclusif - Line Renaud et Xavier Niel - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

21 / 40 Exclusif - Brigitte Macron et Agnès Firmin-Le Bodo - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

22 / 40 Exclusif - Brigitte Macron, Line Renaud et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

23 / 40 Exclusif - Frédéric Salat-Baroux et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

24 / 40 Exclusif - Jean-François Delfraissy et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

25 / 40 Exclusif - Claude Chirac et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

26 / 40 Exclusif - Illustration - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

27 / 40 Exclusif - Jean-Luc Vuillemenot, Line Renaud et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

28 / 40 Exclusif - Claude Chirac, Dominique Besnehard et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

29 / 40 Exclusif - Brigitte Macron, Line Renaud et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage

30 / 40 Exclusif - Marina Carrère d'Encausse et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

31 / 40 Exclusif - François Pattou et Line Renaud - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec/

32 / 40 Exclusif - Dominique Besnehard et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

33 / 40 Exclusif - Claude Chirac et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

34 / 40 Exclusif - Marie-Annick Déhu et Bernard Cazeneuve - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

35 / 40 Exclusif - Dominique Besnehard et Guy Savoy - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

36 / 40 Exclusif - Pia de Brantes - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

37 / 40 Exclusif - Guillaume Canaud et Claude Chirac - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

38 / 40 Exclusif - Dominique Besnehard et Alain Némarq - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

39 / 40 Exclusif - Dominique Besnehard et Anne Le Nen - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 21 novembre 2022. Chaque année un prix, assorti d'une dotation financière de 60 000 euros à un chercheur et à son équipe afin de récompenser et d'accompagner une avancée scientifique majeure. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec