Line Renaud et Brigitte Macron, tendres complices de Muriel Robin et Dany Boon

Populaire auprès du public et tant aimée dans le milieu de la Culture, Line Renaud a remis ce 15 novembre 2021 le prix qui porte son nom et celui de son grand amour, le compositeur Loulou Gasté décédé en 1995, pour la recherche médicale 2021. A cette occasion, la star française de 93 ans a également fait se déplacer de nombreuses personnalités politiques parmi lesquelles la première dame Brigitte Macron, la fille Jacques et Bernadette Chirac, Claude, et l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Lors de cette édition, deux récompenses ont été remises, pour l'année 2021 mais également pour l'année précédente, retardée à cause de la crise sanitaire. Les lauréates sont ainsi Hélène Eltchaninoff, cheffe de service de Cardiologie de Rouen, et Morgane Bomsel, de l'Institut Cochin, virologue spécialiste de l'immunologie des muqueuses.

Le Fonds de dotation dont Line Renaud est la présidente a pour objectif de remettre tous les ans le prix Line Renaud-Loulou Gasté pour la Recherche Médicale, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Cette distinction a pour but de saluer une avancée scientifique majeure, tous domaines confondus avec notamment une dotation financière au chercheur désigné et à son équipe. Toute l'année, le fonds de dotation Line Renaud – Loulou Gasté oeuvre pour la réalisation, le soutien et le financement de toute action d'intérêt général contribuant à la recherche médicale, notamment en matière d'immunologie, des luttes contre le SIDA et contre le cancer, mais aussi à l'aide aux personnes en situation de handicap, notamment malvoyantes ou en difficultés.

De belles et importantes missions pour la fondation de Line Renaud, déjà très impliquée par ailleurs dans le Sidaction. Pour ce bel événement qui s'est déroulé à la Maison de la Recherche à Paris, au coeur de la rive gauche dans le 7e arrondissement, l'artiste aux mille vies Line Renaud a pu compter sur la présence de son grand ami l'acteur et réalisateur Dany Boon, de sa complice Muriel Robin et de sa bien-aimée Anne Le Nen, de l'agent historique des stars Dominique Besnehard, le producteur Orlando et des chanteurs Vincent Niclo et Michèle Torr. Mais ce n'est pas tout, l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë, le producteur de spectacles Jean-Claude Camus, les figures de la télévision Marina Carrère d'Encausse, également médecin, et Emmanuel Chain, l'homme d'affaires Xavier Niel, Bethy Lagardère, épouse de Jean-Luc, Alain Némarq (Directeur général de Mauboussin) et l'as des fourneaux Guy Savoy étaient également de la partie.

Très active pour de nobles causes, Line Renaud l'est aussi pour la caméra. On la retrouvera le 20 novembre sur France 3 dans Meurtres dans les trois vallées, un téléfilm inédit dans lequel elle joue aux côtés de Samuel Labarthe.