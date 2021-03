Sidaction 2021 : Line Renaud couverte d'amour, belles promesses de dons !

Cette soirée était nécessaire, comme le rappelle Florence Thune : "Il était impossible pour nous d'annuler cette année car il était impératif de sortir le VIH de son invisibilité. Et je crois qu'on a réussi ce pari." Sur Facebook, le président de la République Emmanuel Macron, qui a fait une apparition surprise à l'antenne du Sidaction, avait appelé à ne pas "laisser le Sida reprendre du terrain" et déplorait une "chute alarmante des dépistages du VIH". Le combat contre cette maladie reste malheureusement d'actualité puisqu'en 2019, dans le monde, selon le dernier rapport de l'Onusida, 1,7 million de personnes ont été infectées par le VIH et 690 000 en sont mortes. Au total, 38 millions de personnes vivent avec le virus et plus de 12 millions de malades attendent un traitement.

Pour information, les fonds collectés par le Sidaction iront à des programmes de recherche et de soins ainsi qu'à des programmes associatifs de prises en charge et d'aide aux malades en France et à l'international.