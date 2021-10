Muriel Robin avec sa femme Anne Le Nen : elle dévoile sa statue au Musée Grévin, comme Pierre Palmade

Six mois ont été nécessaires pour créer les statues de Muriel Robin et Pierre Palmade. "Tous deux ont pris un grand plaisir à participer à chaque étape de la création auprès des sculpteurs et des équipes des ateliers Grévin. Ils ont été accompagnés par un sculpteur dédié : Claus Velte pour Pierre Palmade et Stéphane Barret", peut-on lire dans le communiqué transmis par le musée Grévin.

La statue de Muriel Robin porte un chemisier blanc et un pantalon noir, et une paire de boots. Celle de Pierre Palmade, un jean, une chemise et une paire de baskets. Lors du premier rendez-vous, pour la réalisation de leurs statues, les deux comédiens se sont prêtés au jeu des photos, des vidéos, des captures d'images en 3D, des mesures du visage et du corps, et du moulage des mains. Un second rendez-vous a confronté le modèle et le modelage en plastiline. Plusieurs mois plus tard, les derniers détails ont été vérifiés, tels que la coiffure et le maquillage du visage.

Pour cette grande inauguration, Muriel Robin a pu compter sur la présence proche, à commencer par celle à qui elle est mariée depuis février dernier : Anne Le Nen. Le couple a posé complice devant les photographes, avec Stéphane Bern, mais aussi avec une personne très importante à leurs yeux : Line Renaud. Sans elle, Muriel Robin et Anne Le Nen ne seraient peut-être pas mariées. Line Renaud, en plus d'avoir été leur témoin, a joué un rôle déterminant. "Un jour, on dinait à la maison, et je leur ai dit : 'Ça fait onze ans maintenant que vous êtes ensemble, vous devriez penser à vous marier !' Muriel m'a dit que oui, c'était bête. Du coup j'ai répondu : 'Eh bien faites-le ! Allez, on appelle le Maire !' Et elles l'ont fait !", avait raconté la comédienne de 93 ans, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs.

Philippe Candeloro, Yves Lecoq, ou encore Alex Vizorek ont tous assisté à cette grande soirée au musée Grévin.

Muriel Robin, Pierre Palmade et Michèle Laroque réunis Ils s'aiment (ou presque)

La célèbre trilogie de pièces de théâtre Ils s'aiment, Ils se sont aimés, et Ils se re-aiment, de Pierre Palmade, Muriel Robin et Michèle Laroque va être adaptée à la télévision avec un téléfilm unitaire, baptisé Ils s'aiment (ou presque), dont les premiers éléments ont été dévoilés. Le tournage a débuté le 14 octobre dernier en région parisienne.

Afin de fêter les 25 ans de Ils s'aiment, cinq couples inédits, qui vivent dans le même immeuble, et leur entourage, reproduiront les célèbres et hilarantes scènes de ménages, qu'ils soient amoureux, séparés ou divorcés. Cette fois, Michèle Laroque ne sera pas avec Pierre Palmade. L'actrice, réalisatrice, productrice, scénariste et humoriste française de 61 ans aura le plaisir de donner la réplique à Arnaud Ducret, tandis que son acolyte sera avec Carole Bouquet .

Muriel Robin, qui a mis en scène les trois pièces et qui est autrice avec Pierre Palmade du téléfilm, sera aussi devant la caméra, avec Pierre Arditi. Enfin, la belle Audrey Fleurot partagera cette belle aventure avec Michaël Youn et Claudia Tagbo avec Florent Peyre.

Ces couples ne seront pas les seules stars du programme. L'équipe a aussi fait appel à des invités prestigieux, dont François Berléand et Julie Depardieu. Line Renaud, Anne Le Nen, Frédérique Bel, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Tom Villa, Elie Semoun, Jean-Pierre Pernaut, Bénabar ou encore Julie Ferrier seront également au casting.

Pour rappel, Muriel Robin avait cartonné avec I Love you coiffure, diffusé en 2020. L'unitaire avait rassemblé (avec le replay) 8,3 millions de Français.