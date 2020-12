I Love You Coiffure : Gros carton pour Muriel Robin et son incroyable casting

Muriel Robin devant et derrière la caméra, une grande première que des millions de téléspectateurs ont suivie lundi 21 décembre 2020, avec la diffusion d'I Love You Coiffure.

Après une énorme promotion pour ce projet qui lui tenait tant à coeur, Muriel Robin avait l'espoir d'un très bon résultat. Au lendemain de ce prime exceptionnel sur TF1, les chiffres ont parlé !

Selon nos confrères de Puremedias, I Love You coiffure (en deux épisodes) a attiré en moyenne 6,37 millions de téléspectateurs, soit 27% de l'ensemble du public, un excellent score ! Décortiqués sur les deux épisodes produits par Carson Prod et Ptiloup, les chiffres d'audience donnent en détails : 7,76 millions de téléspectateurs pour le premier (28,9% de l'ensemble du public), contre 5,04 millions de téléspectateurs pour le second (24,6% de l'ensemble du public). De quoi offrir une très belle première place à TF1 et un joli succès à Muriel Robin pour ses premiers pas en tant que réalisatrice.

L'humoriste de 65 ans a réussi l'incroyable performance de réunir 48 personnalités à ses côtés, et pas des moindres : Vanessa Paradis, Carole Bouquet, Line Renaud, Thierry Ardisson, Nikos Aliagas, Ary Abittan, Estelle Lefébure,Roselyne Bachelot, Anouchka Delon, enceinte de 8 mois au moment du tournage, en janvier dernier... Et la liste est encore très longue !

Muriel Robin n'a eu que 9 jours pour filmer cette nouvelle version de ses sketchs les plus cultes. "Ce qui est joli, c'est que je les ai appelés les uns après les autres et toutes et tous m'ont dit oui sans me poser une seule question sur qui il y aurait d'autre, comment leur image serait utilisée pour la promo, etc. Je leur ai dit que je les voyais dans tel ou tel rôle et ils sont venus. Tout le monde a joué le jeu, pas pour l'argent. (...) Cela témoigne d'une confiance extrême qui, au fil des jours, pendant cette promo, me touche et va presque jusqu'à me bouleverser. Parce qu'il y a des gens qui sont rares à la télé...", avait expliqué Muriel Robin à 20 Min. Un joli succès collectif donc !