Anouchka Delon enceinte de 8 mois pour tourner : une expérience à jamais à part !

Les téléspectateurs vont en prendre plein les yeux ce soir sur TF1 ! Pas seulement parce Muriel Robin est relookée dans I Love you coiffure, et elle n'est pas la seule, mais aussi et surtout parce que l'humoriste a réussi à rassembler 48 personnalités pour rejouer ses sketchs les plus cultes. Parmi elles, Anouchka Delon, qui incarne le personnage de Chantal, une jeune apprentie coiffeuse dans le salon de Muriel Robin.

C'est avec une immense fierté que la fille adorée de 30 ans du grand Alain Delon a accepté de participer à I Love you coiffure. La comédienne aurait pourtant pu avoir la meilleure raison du monde pour refuser : être sur le point de donner naissance à son premier enfant !

Lorsqu'Anouchka Delon a tourné aux côtés de Muriel Robin, et bien d'autres, en janvier dernier, elle était enceinte de son fils, et pas qu'un peu : de 8 mois ! Quelques semaines après son accouchement, la jeune maman s'était confiée sur ce tournage pas comme les autres, à plusieurs égards.

Installée à Genève, en Suisse, avec son bébé et son compagnon Julien Dereims, la fille d'Alain Delon avait accordé ses premières confidences à la radio suisse OneFM, dans l'émission We are one. "Je joue la petite stagiaire du salon de coiffure et quand j'ai tourné ma partie, j'étais enceinte de 8 mois et elle a intégré ma grossesse dans le téléfilm, ce qui m'a fait très très plaisir. Pouvoir travailler, cela me fera un joli souvenir," avait-elle déclaré. Anouchka Delon se souviendra à jamais de ce tournage ! "Enceinte de 8 mois, j'étais quand même un peu fatiguée. Mais quand tu vois Line Renaud qui, à son âge, était à fond, toujours souriante alors qu'on avait trois heures de retard, je me suis dit que je n'avais pas trop le droit de me plaindre. Quand tu as des grandes dames comme ça qui sont tout sourire, c'est vraiment du bonheur de faire le métier qu'on aime...", avait-elle également ajouté.

Heureuse que les téléspectateurs puissent enfin découvrir I Love you coiffure, elle n'a cessé d'en faire la promotion sur Instagram.