Anouchka Delon maman : elle a accouché de son premier enfant (EXCLU)

L'année 2020 sera celle du bonheur familial pour Anouchka Delon. La comédienne, qui avait révélé sa première grossesse en septembre 2019 en affichant un beau baby bump lors du défilé Elie Saab pendant la Fashion Week de Paris, est devenue maman.

Selon les informations exclusives de Purepeople.com, Anouchka Delon a accouché dans la nuit du vendredi 14 février au samedi 15 février 2020, à Genève, en Suisse. La comédienne, âgée de 29 ans, a donné naissance à un petit garçon. Un bébé qui est le fruit de sa longue relation amoureuse avec le comédien Julien Dereims. Un heureux papa qui n'avait pas caché sa joie pendant la grossesse de sa chérie, immortalisant ainsi son ventre rond de femme enceinte. Nul doute que le couple est aux anges, tout comme Alain Delon, de nouveau grand-père.

"Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue. #royalbaby #thisisit #love @juliendereims", écrivait-elle sur Instagram pour confirmer sa grossesse.

C'est une très belle nouvelle pour Anouchka Delon, vue il y a quelques semaines à l'affiche du film Toute ressemblance et qui était encore en tournage en janvier dernier pour le nouveau projet de Muriel Robin, puisqu'elle avait eu la douleur précédemment de faire une fausse couche. Elle avait fait par la suite des confidences au magazine Paris Match. "Avant l'été, je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j'ai perdu le bébé en août, à trois mois. La vie en a décidé ainsi, mais c'est injuste. (...) Même si j'aime penser que, désormais, nous avons un ange-gardien... L'année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie", disait-elle alors.

Toutes nos félicitations !