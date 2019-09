Anouchka Delon enceinte : la fille d'Alain attend son premier enfant

Le clan Delon se dote d'un nouvel héritier ! Anouchka Delon, âgée de 28 ans, a révélé sa grossesse par une publication sur son compte Instagram où elle compte un peu plus de 22 000 abonnés, samedi 28 septembre. Il s'agit de son premier enfant.

La jeune comédienne a posté une photo d'elle en compagnie de son amoureux le comédien Julien Dereims et a légendé cette image par un message annonçant qu'elle attend un heureux événement. "Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue. #royalbaby #thisisit #love @juliendereims", a-t-elle écrit. De son côté, le futur papa a lui aussi partagé la même photo ajoutant "bientôt" en commentaire.

Anouchka Delon a d'ores et déjà un joli baby bump, signe que sa grossesse en est à plusieurs mois. La photo qu'elle a dévoilé date du 28 septembre, jour où elle a pris part au défilé de la maison Elie Saab, qui présentait sa collection prêt-à-porter printemps/été 2020 lors de la Fashion Week de Paris.

C'est une très belle nouvelle pour la fille adorée d'Alain Delon puisque celle-ci avait eu, dans le passé, la douleur de faire une fausse couche. L'an dernier, elle a traversé ce drame et avait fait par la suite des confidences à Paris Match. "Avant l'été, je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j'ai perdu le bébé en août, à trois mois. La vie en a décidé ainsi, mais c'est injuste. (...) Même si j'aime penser que, désormais, nous avons un ange-gardien... L'année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie", disait-elle alors.

Toutes nos félicitations aux amoureux !