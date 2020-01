Anouchka Delon enceinte : son ventre rond immortalisé par son compagnon

Anouchka Delon avait officialisé sa grossesse en septembre 2019 lors de la Fashion Week de Paris, lors de la présentation des collections prêt-à-porter printemps-été 2020. La fille d'Alain Delon avait dévoilé son ventre déjà bien arrondi au moment du défilé Élie Saab. "Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue. #royalbaby #thisisit #love @juliendereims", avait commenté la fille de Rosalie van Breemen en légende d'une photo prise ce jour-là, qu'elle avait partagée sur Instagram.

Quelques mois plus tôt, Anouchka Delon avait révélé avoir fait une fausse couche, une expérience particulièrement douloureuse qu'elle avait partagée dans les pages de Paris Match.

C'est avec épanouissement que la comédienne vit cette grossesse et son futur bébé a déjà eu le droit de connaître l'ambiance si singulière des plateaux de tournage. Anouchka Delon a en effet récemment tourné pour I love you coiffure, un projet avec Muriel Robin, Jean Reno et Vanessa Paradis qui sera prochainement diffusé sur TF1.