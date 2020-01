Anouchka Delon enceinte : elle dévoile son baby bump en plein tournage

Après avoir vécu une douloureuse fausse couche, Anouchka Delon vit enfin le bonheur de la grossesse. L'actrice de 29 ans formera bientôt une famille à part entière avec son compagnon Julien Dereims. Depuis l'annonce de sa grossesse en septembre dernier, lors de la Fashion Week de Paris, Anouchka Delon n'a quasiment rien dévoilé des dessous de sa maternité.

Mercredi 8 janvier 2020, la fille d'Alain Delon et Rosalie van Breemen a partagé de rares images de son ventre arrondi. Sur sa story Instagram, on pouvait voir une courte vidéo de son baby bump, capturée sur le tournage du projet I love you coiffure, avec Muriel Robin, Jean Reno et Vanessa Paradis. Cette production mis en scène par l'humoriste devrait voir le jour prochainement sur TF1.