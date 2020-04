Anouchka Delon maman : elle se confie enfin après la naissance de son fils

Dans la nuit du 14 au 15 février 2020, Anouchka Delon a connu une expérience inoubliable, celle de donner naissance à son premier enfant. La comédienne de 29 ans a accouché d'un petit garçon à Genève, faisant de son compagnon Julien Dereims le plus heureux des papas.

Si pour l'heure, le couple n'a toujours pas dévoilé le prénom de leur petit prince, Anouchka Delon a accordé ses premières confidences en tant que jeune maman. La fille adorée d'Alain Delon s'est exprimée le vendredi 24 avril sur les ondes de la radio suisse OneFM, dans l'émission We are one.

Comme des millions de personnes impactées par la pandémie de coronavirus, Anouchka Delon et Julien Dereims sont confinés dans leur appartement de Genève avec leur bébé. "Nous, quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c'est un peu une vie de confinement avec l'enfant", a-t-elle confié. Une situation qui semble plutôt convenir aux jeunes parents : "Franchement ça se passe bien. On se dit qu'on a plutôt une chance d'avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c'est un peu un moment suspendu, hors du temps." "On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c'est du temps que tu n'auras pas à rattraper plus tard, c'est vraiment du temps passé avec son enfant", a ajouté Anouchka Delon.

La comédienne a ensuite répondu à une interview spéciale confinement. A la question de savoir quelle est son activité préférée en cette période particulière, la jeune maman a joué la carte de l'humour en répondant : "Faire roter mon bébé !" "Parce qu'on passe beaucoup beaucoup de temps à faire ça", a-t-elle commenté. Anouchka Delon s'accorde également du temps pour elle en période de confinement. "Je prends mes précautions mais je prends le temps de sortir et courir un peu parce que je le faisais déjà avant. Ça fait beaucoup de bien, on déstresse quand même un peu. Faut prendre ça positivement mais c'est quand même une période où l'on a beaucoup de questionnements, de doutes. Décompresser, c'est important", a détaillé la fille de Rosalie van Breemen.

Quant à savoir si Anouchka Delon et son compagnon chantent des comptines à leur bébé, la réponse est non. Ils lui chantent en revanche du Elton John !

Tourner à 8 mois de grossesse, un magnifique souvenir

En janvier dernier, Anouchka Delon avait fait savoir sur sa page Instagram qu'elle avait tourné dans le nouveau téléfilm du Muriel Robin, I love you coiffure, pour TF1. Ce téléfilm, dont la date de diffusion n'a pas encore été annoncée, regroupe les sketchs les plus cultes de Muriel Robin, autour d'une histoire. Une superbe expérience pour Anouchka Delon. "Je joue la petite stagiaire du salon de coiffure et quand j'ai tourné ma partie, j'étais enceinte de 8 mois et elle a intégré ma grossesse dans le téléfilm, ce qui m'a fait très très plaisir. Pouvoir travailler, cela me fera un joli souvenir", s'est-elle enthousiasmée, heureuse d'avoir côtoyé de nombreuses actrices comme Mathilde Seigner, Mimie Mathy, Alexandra Lamy, Line Renaud... sur ce projet. Vanessa Paradis y a également participé. "Enceinte de 8 mois, j'étais quand même un peu fatiguée. Mais quand tu vois Line Renaud qui, à son âge, était à fond, toujours souriante alors qu'on avait trois heures de retard, je me suis dit que je n'avais pas trop le droit de me plaindre. Quand tu as des grandes dames comme ça qui sont tout sourire, c'est vraiment du bonheur de faire le métier qu'on aime...", a également partagé la fille d'Alain Delon.