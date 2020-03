Anouchka Delon : Sa maman Rosalie van Breemen, défigurée, met en garde

En postant des photos d'elle défigurée sur Instagram le 3 mars 2020, Rosalie van Breemen se doutait qu'elle pouvait effrayer. Ce n'était pas son intention, mais c'est pourtant bien une réalité que la maman d'Anouchka et Alain-Fabien Delon ne souhaitait pas masquer dans le message de prévention qu'elle a livré.

La Néerlandaise de 53 ans a été alertée par des tâches suspectes sur son visage, ce qui l'a poussée à consulter. Craignant un cancer de la peau, elle a été soignée par un dermatologue qui a sérieusement pris son cas en main afin que la situation ne s'aggrave pas.

Rosalie van Breemen a choisi de partager son expérience sur Instagram, le traitement qu'elle a suivi, sans cacher la réalité faite d'imposantes plaques rouges, mais aussi de douleurs comme elle l'a expliqué dans le long message qui accompagnait sa publication. Cette photo d'elle avec un gros pansement argenté sur la joue a été suivie de bien d'autres dans ses stories.

"J'ai conscience que j'ai l'air un peu étrange avec tous ces pansements sur mon visage ces derniers jours (j'en ai aussi sous mon bonnet comme vous pouvez le voir en story). J'avais des zones suspectes qui ont été traitées pour être sûr que cela ne se transforme pas en quelque chose de très grave. C'est déjà mon deuxième traitement et je peux vous dire... que ça fait mal !, a témoigné l'ex-compagne d'Alain Delon. C'est le troisième jour, après la crème et les rayons, et on dirait que j'ai mis mon visage trop près d'un feu de bois."

Remerciant son dermatologue d'avoir pris en main la situation assez tôt, Rosalie van Breemen a assuré avoir toujours mis de la crème solaire pour se protéger du soleil, et ne pas être restée des heures à bronzer. "Mais je suis dehors toute l'année, pour faire du sport, promener le chien, entretenir le jardin", a-t-elle expliqué.

L'ancien mannequin ne souhaite pas s'attirer la pitié mais plutôt lancer un message d'alerte et de prévention. "Je veux juste vous rappeler qu'il faut vous faire contrôler votre peau", a-t-elle déclaré. "Le soleil n'est pas votre ami ! À quand remonte votre dernière visite chez le dermato ?", a conclu l'ex-femme d'Alain Affelou.

Cette démarche très courageuse a été saluée par de nombreuses personnes, notamment par sa fille Anouchka qui a accueilli tout récemment son premier enfant avec son compagnon Julien Dereims, un petit garçon dont le prénom est toujours inconnu.