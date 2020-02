Anouchka Delon, jeune maman amoureuse : déclaration romantique à Julien

Depuis dix jours, Anouchka Delon découvre une nouvelle vie, celle de maman. L'actrice de 29 ans a accouché d'un petit garçon dans la nuit du 14 au 15 février 2020, une naissance survenue en Suisse, à Genève, et annoncée en exclusivité par Purepeople.com. Depuis son accouchement, la fille adorée du mythique acteur Alain Delon n'avait rien publié sur les réseaux sociaux, c'est à présent chose faite.

Lundi 24 février, Anouchka Delon a posté un message à l'attention de celui qu'elle aime, Julien Dereims. Pour lui témoigner tout son amour, la jeune maman a écrit les paroles d'une chanson de Phil Collins sortie en 1998, True Colors. "I see your true colors shining through. I see your true colors and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. Your true colors, true colors are beautiful like a rainbow", a choisi de citer Anouchka. (Je vois tes vraies couleurs transparaître. Je vois tes vraies couleurs et c'est pour cela que je t'aime. N'aie donc pas peur de les montrer. Tes vraies couleurs sont belles comme un arc-en-ciel.) Ces paroles sont illustrées par une photo d'Anouchka Delon attablée avec Julien Dereims, qu'elle regarde avec amour.

Suite à la publication de son message, la fille d'Alain Delon et de Rosalie van Breemen a reçu de nombreux commentaires pour la féliciter de la naissance de son premier enfant.