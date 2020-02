Anouchka Delon maman : premiers mots d'amour du papa Julien Dereims

Ce bonheur familial n'a pas été sans embûche pour Anouchka Delon et son compagnon. Comme elle l'avait confié lors d'une interview pour Paris Match en janvier 2019, la jeune femme a fait face à une fausse couche au cours de l'été 2018 : "Je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j'ai perdu le bébé en août, à trois mois. La vie en a décidé ainsi, mais c'est injuste. (...) Même si j'aime penser que, désormais, nous avons un ange gardien... L'année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie", avait-elle alors expliqué.