Anouchka Delon et Julien Dereims : Bébé leur donne du fil à retordre

Anouchka Delon et Julien Dereims ont accueilli leur premier enfant en février 2020, un petit garçon. Comme tous les jeunes parents, la fille adorée d'Alain Delon et son compagnon rencontrent quelques difficultés avec leur bébé et le confinement ne leur facilite pas la tâche.

