Muriel Robin, Pierre Palmade et Michèle Laroque réunis avec une pluie de stars pour Ils s'aiment (ou presque)

C'est un anniversaire particulier que Muriel Robin, Pierre Palmade et Michèle Laroque vont célébrer sur TF1. Comme l'a dévoilé en exclusivité Le Parisien, information confirmée par la première chaîne depuis, les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir un téléfilm réalisé par Hervé Brami et baptisé Ils s'aiment (ou presque). Une adaptation télévisée de la célèbre trilogie de pièces de théâtre Ils s'aiment, Ils se sont aimés, et Ils se re-aiment.

C'est ce jeudi 14 octobre 2021, en région parisienne, que débute le tournage de cet adaptation événement. Afin de fêter les 25 ans de Ils s'aiment, cinq couples inédits, qui vivent dans le même immeuble, et leur entourage reproduiront les célèbres et hilarantes scènes de ménages, qu'ils soient amoureux, séparés ou divorcés. Cette fois, Michèle Laroque ne sera pas avec Pierre Palmade. L'actrice, réalisatrice, productrice, scénariste et humoriste française de 61 ans aura le plaisir de donner la réplique à Arnaud Ducret, tandis que son acolyte sera avec Carole Bouquet.

Muriel Robin, qui a mis en scène les trois pièces et qui est autrice avec Pierre Palmade du téléfilm, sera aussi devant la caméra, avec Pierre Arditi. Enfin, la belle Audrey Fleurot partagera cette belle aventure avec Michaël Youn et Claudia Tagbo avec Florent Peyre.

Ces couples ne seront pas les seules stars du programme. L'équipe a aussi fait appel à des invités prestigieux, dont François Berléand et Julie Depardieu. Line Renaud, Anne Le Nen, Frédérique Bel, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Tom Villa, Elie Semoun, Jean-Pierre Pernaut, Bénabar ou encore Julie Ferrier seront également au casting.

Nul doute que cette adaptation connaîtra le même succès que celle des sketchs de Muriel Robin dans I Love you coiffure. Diffusée en 2020, elle avait rassemblé (avec le replay) 8,3 millions de Français.