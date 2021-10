Diaporama Muriel Robin, Pierre Palmade et Michèle Laroque réunis avec une pluie de stars pour Ils s'aiment (ou presque)

Muriel Robin, Pierre Palmade et Michèle Laroque réunis avec une pluie de stars pour Ils s'aiment (ou presque)

Exclusif - Pierre Palmade, Michèle Laroque et Muriel Robin stars de l'adaptation "Ils s'aiment (ou presque)"

Exclusif - Muriel Robin, Pierre Palmade et Michèle Laroque - Filage de la pièce "Ils s'aiment depuis 20 ans" au théâtre de Champagne de Troyes. Le 31 août 2016 © Coadic Guirec / Bestimage

4 / 30

Exclusif - No web - Muriel Robin et Pierre Arditi - Sketch Le cabinet du psy - Backstage de l'enregistrement de l'émission "I love you coiffure" de M.Robin. Le 20 janvier 2020 © Cyril Moreau / Bestimage