Muriel Robin mariée à Anne Le Nen : comment Line Renaud les a poussées à se dire oui

En février dernier, Purepeople confirmait une information de Voici disant que Muriel Robin et Anne Le Nen s'étaient enfin mariées. Ensemble depuis une dizaine d'années, les deux comédiennes avaient sauté le pas lors d'une petite cérémonie célébrée dans les Yvelines. Elles ont en réalité été motivées par Line Renaud, comme elle l'a tendrement raconté dans une interview à Télé-Loisirs.fr.

Tout d'abord, rappelons que Muriel Robin est la véritable "fille de coeur" de l'actrice nordiste. Elle s'est d'ailleurs installée avec Anne Le Nen à quelques pas de chez elle. "Elles habitent chez moi, elles sont venues s'acheter une maison à 300 mètres de chez moi, pour être plus près de moi quand je serais vieille. Je ne le suis pas encore, j'ai 93 ans seulement !", confie l'activiste du Sidaction.

C'est lors d'un dîner toutes les trois que Line Renaud leur a soufflé l'idée. "Un jour, on dinait à la maison, et je leur ai dit : 'Ça fait onze ans maintenant que vous êtes ensemble, vous devriez penser à vous marier !' Muriel m'a dit que oui, c'était bête. Du coup j'ai répondu : 'Eh bien faites-le ! Allez, on appelle le Maire !' Et elles l'ont fait !", raconte l'actrice de Bienvenue chez les Ch'tis.

"Line est de ma famille ! On l'a fait là, parce qu'on ne sait pas quand ce Covid s'arrêtera... Et je précise que nous étions 6, et non pas une vingtaine comme l'a écrit la presse people", rectifie au passage Muriel Robin, toujours auprès de Télé-Loisirs.

Si Line Renaud a eu "très longtemps ce mal d'enfant", elle a pu trouver le même genre de relation avec ses filles de coeur, Claude Chirac et Muriel Robin. "Elles ont eu un manque de maman – puisque Claude était plus proche de son père. Et moi j'ai eu un manque d'enfant. Tout ça se solutionne parfaitement, parce que maintenant j'ai deux filles... et une belle-fille que j'adore, Anne !", sourit l'actrice nonagénaire. Une si belle famille.