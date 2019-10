Claude Chirac, Brigitte Macron et Muriel Robin : grande émotion avec Line Renaud

Qui mieux que ses "filles de coeur" aurait pu entourer d'affection et d'estime Line Renaud à l'heure pour elle de mettre superbement en oeuvre sa générosité et son désir de transmission ? Vendredi 25 octobre 2019, à la Maison de la Recherche à Paris, c'est ainsi en compagnie de Claude Chirac et Muriel Robin, mais aussi avec le soutien ému de Brigitte Macron, que l'attachante doyenne au grand coeur remettait le tout premier prix Line Renaud - Loulou Gasté (son bien-aimé mari, disparu en 1995), lançant par la même occasion le Fonds de dotation qu'elle a créé au profit de la recherche médicale.

"Enfin, ce soir est arrivé, mon but est atteint, c'est émouvant", s'est réjouie la comédienne de 91 ans dans des propos qu'a pu recueillir Le Parisien. C'est en effet pour elle, déjà figure de proue de la lutte contre le sida, la concrétisation d'un désir de longue date de soutenir les chercheurs, pour lesquels elle exprime son "admiration sans limite" : "Nous, les artistes, nous sommes des passeurs d'émotion. Eux, ce sont des passeurs de vie, des sauveurs de vie", dit-elle. Un cadeau qu'elle leur a fait à l'occasion de son propre 90e anniversaire, le 2 juillet 2018, en demandant à ses amis des dons pour la recherche plutôt que des présents pour elle, et avec l'espoir avoué que ce fonds "perdure et grandisse bien après [elle]".

"Mon but c'est la recherche, après moi, ce seront mes filles, Claude et Muriel", annonce-t-elle d'ailleurs, suscitant des réactions tendres de la part des intéressées. "Un jour, ce sera nous, mais on a le temps", tempère avec douceur Muriel Robin, sa compagne Anne Le Nen à ses côtés ; "elle a le flambeau et ne le lâchera pas avant longtemps", insiste Claude Chirac qui, elle, aussi, était présente en juillet dernier pour les 91 ans et le retour au bercail de Line Renaud, de longues semaines après cette chute dans le jardin dont a résulté une double fracture de la cheville. Depuis, les deux femmes se sont soutenues mutuellement face à la mort de Jacques Chirac, père de Claude et comme un frère pour Line.

De l'émotion et... des léchouilles !

La première dame de France en personne, Brigitte Macron, s'est fait un plaisir de donner le bras à Line Renaud pour son entrée en scène à la Maison de la Recherche et de l'accompagner jusqu'à l'estrade. En présence d'autres personnalités, à l'instar de Dominique Besnehard et Maryvonne Pinault, la reine de coeur de cette soirée a pu vivre un grand moment en remettant le tout premier prix à son nom et celui de son grand amour disparu, assorti d'une dotation de 50 000 euros, au professeur Guillaume Canaud et à son équipe de l'hôpital Necker-Enfants Malades. Sous le regard de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, le chercheur, après avoir fait rire son auditoire en avouant avoir d'abord cru à un canular après avoir reçu le coup de fil de Line, a pu exposer le travail que ses équipes mènent pour traiter les malades du syndrome Cloves, maladie orpheline qui engendre des déformations graves et douloureuses.

Pour cette grande première, le Fonds Line Renaud - Loulou Gasté, qui entend récompenser chaque année une équipe de chercheurs dont les travaux en France ont constitué une avancée majeure mais aussi apporter sa contribution en matière d'aide aux personnes en situation de handicap, a souhaité effectuer deux dons additionnels : le Sidaction d'une part, que Line Renaud soutient de toute son énergie et représenté par sa présidente Françoise Barré-Sinoussi, a reçu la somme de 20 000 euros pour financer une action au Cameroun ; et d'autre part l'association Handi'Chiens s'est vu remettre 15 000 euros, soit le coût de la formation d'un chien d'assistance aux personnes en situation de handicap, comme l'a fait remarquer la fondatrice de l'organisme, Marie-Claude Lebret. Le toutou directement concerné par cette offrande était d'ailleurs présent : un irrésistible chiot labrador noir dont Line Renaud a apprécié les tendres léchouilles et qu'elle a baptisé instantanément Paris, rapporte encore le quotidien Le Parisien.

Line Renaud, une source intarissable d'ondes positives ? C'est ce que semble confirmer Brigitte Macron : "Elle est d'une efficacité redoutable, je l'admire beaucoup, elle choisit ses combats et les tient. Vous savez, quand je n'ai pas le moral, je l'appelle et elle me communique exactement ce qu'il faut", a glissé l'épouse du président de la République.

Pour contacter le fonds et adresser vos dons :

Fonds de dotation Line Renaud - Loulou Gasté, CS 40 148, 92 565, Rueil-Malmaison Cedex.

fondslrlg@gmail.com