Claude Chirac abattue par la peine : les obsèques intimes vues par Line Renaud

Elle pleure son père et veille au grain à la fois. Depuis la mort de Jacques Chirac, le 26 septembre 2019, sa fille cadette Claude s'érige en véritable roc pour la famille. C'est bien simple, elle gère absolument tout. L'hommage aux Invalides ? Celui à Saint-Sulpice ? C'est elle. La cérémonie qui a eu lieu en Corrèze, à Sainte-Féréole ? Elle y était, au bras de son époux Frédéric Salat-Baroux, retenant ses larmes avec difficulté. Un peu plus tôt, alors qu'elle enterrait celui qui fut notre président de la République au cimetière du Montparnasse, elle a bien tenté de garder le cap. Mais Line Renaud, sa seconde maman, raconte cet instant difficile.

"Elle lui parlait, se souvient la comédienne dans les colonnes du Parisien ce dimanche 6 octobre. Elle lui disait tout l'amour qu'elle avait pour lui. Je suis allée me mettre à côté d'elle". En se noyant dans l'organisation, du choix des textes à celui des chants, Claude Chirac a tenté d'anesthésier sa peine. Mais le lundi 30 septembre 2019, face au tombeau où repose également sa grande soeur Laurence (décédée en avril 2016), la fille de 56 ans de Jacques et Bernadette a ressenti l'émotion la submerger. "Elle m'a attrapé la main, poursuit Line Renaud. C'était la main d'une femme forte, elle l'a serrée très fort. Je me suis tournée vers son visage. Elle avait le regard caché par des lunettes, mais ses lèvres tremblaient. Elle a eu beaucoup de chagrin, et elle l'a contenu."

Elle l'a surprotégé

Digne à la télévision, pilier du clan, Claude Chirac a pour seul but de conserver intacte l'image de son père auprès des français. Ce week-end, le musée qui est consacré à l'homme politique sur ses terres natales est resté ouvert, gratuitement, pour que chacun puisse lui dire adieu. "Elle l'a protégé, surprotégé, veillant à ce que sa représentation dans les médias soit toujours impeccable" explique une amie au Parisien. Quant à ses projets d'avenir, difficile à dire pour l'instant. Si la politique ne se présente pas comme une option, c'est la famille qui devrait rester au coeur de ses pensées.

Claude Chirac : son projet... c'est sa mère Bernadette

"Maintenant, sa priorité, c'est sa mère qu'elle va vouloir emmener aussi loin que possible avant de faire des projets, poursuit Line Renaud. Elle a dû anticiper la suite parce qu'elle ne se laisse jamais prendre par surprise." Depuis environ six mois, Bernadette Chirac s'est plongée dans un silence inquiétant. La dernière de ses apparitions remonte à un temps qu'il devient difficile de calibrer. Absente "pour raisons de santé" au moindre événement concernant la mort de son époux, elle peut heureusement compter sur celle qu'elle a élevé auprès de son amour...