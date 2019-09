Mort de Jacques Chirac : une vie amoureuse ponctuée d'infidélités

Les murs clairs de l'Élysée se sont assombris à l'annonce de la nouvelle. Son ancien locataire, Jacques Chirac, est mort le jeudi 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, à son domicile parisien de la rue de Tournon, annonce l'AFP. "Un camion de CRS est arrivé vers 12h20, tandis que la rue était en train d'être bloquée des deux côtés par des effectifs de police", précise l'agence. Derrière lui, femme et enfant pleurent sa disparition. Claude, sa fille cadette, et Bernadette, indétrônable épouse du président. Une véritable partie de Tout le monde veut prendre sa place a pourtant eu lieu à travers les ans. "Le chagrin a laissé sur son visage un masque de douleur, des signes évidents de grande fatigue, pouvait-on lire dans l'ouvrage d'Erwan L'Élouet, Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête (Fayard), consacré à l'ancienne première dame. L'humiliation a nourri un ressentiment intense."

On a souvent blagué à propos du côté très séducteur de Jacques Chirac. Les images le montrant, en 2009, en train de proposer un siège à une belle inconnue sous les yeux de son épouse sont restées dans les mémoires – toutes comme cette séquence, en 2011, où il envoyait des baisers à la volée à une collaboratrice de François Pinault. Mais il s'avère que les infidélités de l'homme politique ne se limitaient pas au champ des vidéos buzz. Il disposait, au contraire, de tout un panel de techniques de séduction.

Jacques Chirac et sa garçonnière

On prête notamment à Jacques Chirac une histoire avec une journaliste datant de 1975. Également, plus tôt, l'époux de Bernadette aurait flirté avec le danger, en compagnie de Marie-France Garaud, conseillère à l'Élysée sous le règne de Georges Pompidou – selon son ancien chauffeur, Jean-Claude Laumond. Il s'avère qu'un mécanisme bien huilé aurait été étudié pour que l'ex-président arrive à ses fins. "Il utilise régulièrement une garçonnière dans l'immeuble du 241, boulevard Saint-Germain pour satisfaire ses plaisirs avec une collaboratrice du RPR ou une jeune ambitieuse qui cherche la chaleur fugace du pouvoir, raconte Arnaud Ardoin dans Président, la nuit vient de tomber. Il y a les régulières, les coups de coeur, les amuse-bouche qui réussissent à franchir les cordons de sécurité pour approcher le président, d'autres qui partagent le même avion que lui et qui attendent, nues, dans son espace privé, brûlantes de désir." Selon Jean-Pierre Mocky, Jacques Chirac se serait également servi de son chien pour séduire...

Bernadette Chirac évoque les infidélités de son époux

Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Le côté frivole de Jacques Chirac, Bernadette l'avait peut-être en horreur, mais elle en avait parfaitement conscience. "Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible", déclarait-elle dans l'émission C à vous, en octobre 2016. "Au début, j'ai eu beaucoup de chagrin. Puis, après, je m'y suis faite. Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible", poursuivait-elle à Erwan L'Éléouet. Il sera heureusement sien, pour toujours, auprès de l'Éternel...