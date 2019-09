Mort de Jacques Chirac : Emmanuel Macron adresse ses condoléances à la famille

Emmanuel Macron devait se rendre à Rodez, dans l'Aveyron, ce jeudi 26 septembre 2019. Suite à l'annonce de la mort de Jacques Chirac peu avant midi, le président de la République a décidé d'annuler son déplacement officiel et de rester à l'Elysée. Durant de nombreuses heures, le chef de l'Etat a travaillé, avec son équipe, sur l'allocution télévisée diffusée à 20 heures ce soir.

Durant près de dix minutes, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. En plus de retracer le parcours hors-norme de Jacques Chirac et saluer son amour profond pour la France et les Français, le président de la République a également évoqué ses épreuves personnelles, comme la mort de sa fille Laurence survenue le 14 avril 2016. Elle est décédée des suites d'un malaise cardiaque à l'âge de 58 ans, alors qu'elle était atteinte depuis de longues années d'anorexie mentale. "Jacques Chirac eut aussi des drames intimes, que sa pudeur, toujours, entoura de silence. Ce silence, dans lequel ces derniers mois il s'était réfugié. Aussi, parce qu'il est des blessures dont aucun homme ne peut se remettre. Son regard, les traits de son visage disaient encore un peu de lui à la famille et aux amis qui le visitaient", a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a également eu des mots pour les proches de Jacques Chirac, sa veuve Bernadette, leur fille cadette Claude et son petit-fils Martin Rey-Chirac. "Je veux dire, en votre nom, dire à madame Chirac notre amitié et notre respect, dire nos condoléances à sa fille, son petit-fils, sa famille, à tous ses amis et ses proches. Ils ont accompagné tant de ses combats et l'ont tant protégé", a-t-il salué.

Une journée de deuil national

Emmanuel Macron a également annoncé que dès ce jeudi soir, les portes du palais de l'Elysée sont ouvertes, et ce jusqu'à dimanche inclus "afin que les Français qui le souhaitent puissent exprimer leurs condoléances". Dans le vestibule d'honneur du palais, un recueil de condoléances est mis à disposition. "Le président de la République a souhaité que les Français puissent rendre hommage au président Jacques Chirac disparu aujourd'hui", avait fait savoir un peu plus tôt l'Elysée. Jacques Chirac l'a occupé de 1995 à 2007.

Le 30 septembre 2019 sera une journée de deuil national en hommage à l'ancien président. Comme l'a annoncé l'Elysée à l'AFP, un service solennel lui sera rendu lundi 30 septembre à 12h dans l'église Saint-Sulpice, un des plus grands édifices religieux de la capitale. Les services religieux officiels se déroulent traditionnellement en la cathédrale Notre-Dame, fermée au public depuis l'incendie qui l'a ravagée le 15 avril.

Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait sobrement rendu hommage à son prédécesseur en publiant un portrait de lui sur Instagram.