Claude Chirac en larmes sur les terres de son père, Bernadette absente

Jacques Chirac : que va devenir sa maison familiale de Sainte-Féréole ?

Un véritable défilé a lieu depuis le matin du 5 octobre 2019, en guise de clin d'oeil au défunt et à sa famille. Amis et proches sont venus dire adieu à l'enfant du pays. Julie Gayet a fait une apparition éclair, auprès de François Hollande, tous deux précédés par Martin Rey-Chirac, le seul et unique petit-fils de l'ancien président. Le musée dédié à l'homme politique sera ouvert gratuitement tout le week-end.

Quant à la demeure familiale du coin, celle-ci ne devrait pas se retrouver en agence immobilière de sitôt. "Cette maison, on ne la vendra jamais, on est toujours de quelque part et pour Claude, ce quelque part, c'est là", a assuré son époux Frédéric Salat-Baroux à l'AFP. Il n'est donc pas trop tard pour y faire un tour...