Mort de Jacques Chirac – Line Renaud effondrée : "J'ai perdu un frère"

Jacques Chirac est mort ce jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, "au milieu des siens. Paisiblement". La triste nouvelle a été annoncée peu avant par Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, la fille cadette de l'ancien président.

À peine quelques minutes après, Line Renaud s'est exprimée en direct sur CNews. En pleurs, la comédienne et chanteuse de 91 ans, très proche de la famille Chirac, a ainsi confié : "Je me souviens surtout de l'ami, c'est mon ami. C'est mon frère. Claude vient de me téléphoner un peu avant pour me l'apprendre. J'ai perdu un frère. C'est mon frère. C'était quelqu'un de tellement... Il avait tellement de qualités. C'est un grand Français. Il aimait la France par-dessus tout. Et puis voilà..." "Il aimait la France, il aimait la France, il aimait les Français. Il aimait serrer des mains, être près d'eux, boire une bière avec eux dans un café. Il aimait vraiment la France. Je ne sais pas comment vous dire... C'était un grand Français. Un grand homme d'État", a-t-elle ajouté.

Line Renaud a été avertie de la mort de Jacques Chirac avant que l'information de sa disparition ne soit transmise à l'AFP. Claude Chirac a tenu à la prévenir en personne. "Je suis bouleversée parce que je viens de l'apprendre par Claude. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit 'Je veux que vous l'appreniez la première, papa est parti ce matin.' Mais je suis heureuse parce que je pense à Claude, elle a été extraordinaire. Extraordinaire auprès de son père. Elle est toujours auprès de sa maman actuellement. C'est une fille fantastique. Elle a été près du papa jusqu'à la fin", a confié Line Renaud, insistant sur la place prépondérante de la famille dans la vie de Jacques Chirac.

Effondrée, la comédienne a conclu : "C'est un ami extraordinaire, fidèle. Quand ça va mal, on le trouve. Il était parfait. Je suis bouleversée, je ne sais pas trop quoi vous dire..."

Line Renaud s'est ensuite exprimée au micro de BFMTV. "Beaucoup de chagrin, mais c'est mieux comme ça, a-t-elle déclaré. C'est mieux comme ça parce que ce n'était plus Jacques depuis quelque temps." "Je ne savais pas s'il me reconnaissait ou pas", a-t-elle ajouté. Jacques Chirac était atteint d'anosogno­­sie, un syndrome d'Alzhei­­mer.

Parmi les nombreuses preuves de sa proximité avec la famille Chirac, Line Renaud avait assisté au mariage de Claude Chirac avec Frédéric Salat-Baroux en février 2011.