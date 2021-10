Sonia Mabrouk et Guy Savoy, leurs" moments volés" : les amoureux jonglent pour se voir

Sonia Mabrouk et Guy Savoy aimeraient surement passer plus de temps ensemble mais impossible. Leurs activités professionnelles et emplois du temps respectifs ne le permettent pas.

Au cours d'un entretien accordé au Journal du dimanche (édition du 3 octobre 2021), la journaliste de 43 ans évoque justement leur couple qui les pousse à devoir s'adapter en raison de leurs rythmes de vie très décalés. Sonia Mabrouk, qui officie sur CNews et Europe 1 se lève à 4h45 presque tous les matins de la semaine (du lundi au jeudi) et à 6h le dimanche. Guy Savoy (68 ans) lui dort encore pour se remettre de son service de la veille qui l'a fait se coucher très tard. "En semaine, on se voit entre deux services et deux interviews. Il rentre extrêmement tard et je me couche extrêmement tôt : ce sont des moments volés", confie Sonia Mabrouk au JDD.

La journaliste et son amoureux - ensemble depuis huit ans - arrivent malgré tout à se retrouver le samedi soir, au restaurant de monsieur et le dimanche midi pour manger ensemble, une fois qu'elle a fini de cuisiner son invité durant une heure sur CNews. Voilà à quoi ressemblent leurs retrouvailles du samedi soir ! "Je me sens alors comme la petite souris dans Ratatouille. On me prépare une petite table et une assiette, et le spectacle démarre, raconte-t-elle. Au coup de feu, c'est comme un orchestre : c'est rapide et millimétré. Régulièrement, Guy vient me demander comment ça va et je lui demande en retour qui sont ses clients à dîner."

Ses nouvelles confidences de Sonia Mabrouk interviennent quelques jours après que Guy Savoy s'est également confié sur leur couple lors de son passage dans l'émission Quotidien (TMC). C'était le 24 septembre dernier. Il s'était confié sur toute la fierté qu'il ressent pour sa compagne.