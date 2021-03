Guy Savoy en couple avec la journaliste Sonia Mabrouk : "Une évidence"

Pour vivre heureux, vivons cachés. Une expression dont Guy Savoy et Sonia Mabrouk sont adeptes ! Certains ne le savent peut-être pas tant ils sont discrets mais la journaliste de 43 ans et le chef étoilé de 67 ans forment un couple depuis trois ans. En janvier 2020, ils avaient tout de même fait de rares confidences sur leur duo, auprès de Paris Match.

Les coups de foudre existent et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Sonia Mabrouk et Guy Savoy, peuvent en témoigner. C'est en 2013 que la journaliste de CNEWS et Europe 1 a rencontré l'homme qui partage sa vie. Tous deux se sont croisés sur un plateau de télévision pour la première fois, à l'occasion d'une interview sur la chaîne Public Sénat à propos d'un menu de Noël. Tout de suite, la mayonnaise a pris.

Pourtant, Sonia Mabrouk et Guy Savoy ont pris le temps de bien se connaître avant de se mettre officiellement en couple. Depuis, ils vivent une belle histoire d'amour et s'aiment comme au premier jour. Dans l'édition du 2 janvier 2020 de Paris Match, ils n'ont donc eu que de tendres mots l'un envers l'autre. "J'aime les gens comme lui, qui ont une cohérence intérieure, une solidité à toute épreuve", a confié la journaliste pour qui "ça a été une évidence". Et son cher et tendre de poursuivre : "Sonia est belle et talentueuse, elle avance à grandes enjambées dans sa vie professionnelle. C'est une femme de caractère mais aussi d'une grande douceur. Elle adore la gastronomie - pour moi, le contraire aurait évidemment été inconcevable."

Guy Savoy et Sonia Mabrouk profitent de chaque instant passé ensemble car avec leurs métiers prenants, difficile de se voir très souvent. Lui passe de longues heures en cuisine et rentre souvent après minuit, elle doit se lever très tôt pour la matinale d'Europe 1. Dès que possible, ils se rendent notamment dans le chalet alpin du chef. "Nous nous découvrons chaque jour de nouveau points communs", a conclu celui que l'on retrouvera mercredi 10 mars dans Top Chef 2021. Une grande première !