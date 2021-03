Top Chef 2021 : Bruno éliminé, un show raté et des chamailleries en cuisine !

L'étau se resserre dans Top Chef 2021. Après les départs d'Adrien, Yohei, Jarvis, Mathieu et Pierre la semaine dernière, ils ne sont plus que dix en compétition. Et à l'issue de ce nouvel épisode diffusé mercredi 10 mars 2021, un autre candidat sera encore éliminé... Qui d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran ou Paul Pairet perdront un membre de brigade ? Résumé de cette soirée, toujours présentée par Stéphane Rotenberg.

Chamailleries de Philippe Etchebest et Paul Pairet

C'est une épreuve classique du concours : Philippe Etchebest lance un défi à tous les candidats, celui de faire mieux que lui. Mais cette fois, le chef ne sera pas seul, il cuisine avec Paul Pairet. Le thème est le suivant : mettre le fromage au coeur d'une assiette gastronomique et créative, le tout en 1h30. Le duo a deux fois moins de temps que les candidats, mais bien plus d'expérience !

Sarah (brigade Hélène Darroze) et Thomas (brigade Michel Sarran) travaillent ensemble et proposent un millefeuille de beaufort-champignons, des crackers avec purée de champignons et roquefort, un bouillon de croûtes de parmesan ainsi qu'un chutney de raisins blancs.

Baptiste (brigade Paul Pairet) et Mohamed (brigade Hélène Darroze) partent sur une pizza revisitée. Ils réalisent un crémeux au sainte-maure-de-touraine, un siphon scamorza, une émulsion de parmesan, un râpé de roquefort, un condiment piment-tomate, une pâte soufflée et une poudre de pain.

Matthias (brigade Philippe Etchebest) et Chloé (brigade Hélène Darroze) se lancent dans la préparation d'une tuile de comté, d'un siphon de comté, d'une gelée de croûtes et de pain brûlé, de figues et de harissa au pain brûlé.

C'est au tour de Philippe Etchebest et Paul Pairet d'entrer en course ! Et ça promet, le duo se chamaille dès le début ! Ils préparent un soufflé de beaufort fourré avec sa crème de beaufort, un voile de gelée de pomme, une tartine de cèpes et poitrine de porc gascon ainsi qu'un croustillant de parmesan. Première galère : Paul Pairet panique car sa balance ne fonctionne pas. Deuxième petit souci : il estime rater ses toiles...

Arnaud (brigade Michel Sarran) et Pauline (brigade Paul Pairet) préparent un oignon caramélisé, un crémeux de rocamadour, une raviole de beaufort, une mousse scamorza ainsi que des feuilles de pissenlit et pourpier.

Charline (brigade Philippe Etchebest) et Bruno (brigade Michel Sarran) propose un siphon mimolette, un velouté de butternut, des palets de céleri, des tuiles de fromage ainsi qu'une marmelade orange et noisettes. Accident de dressage : le siphon de Bruno ne tient pas. Finalement, avec un peu de patience et de délicatesse, tout roule !

Place à la dégustation. Hélène Darroze et Michel Sarran, qui ne sont pas au courant que leurs collègues se sont confrontés aux candidats, vont désigner quelle assiette leur plait le plus. Paul Pairet et Philippe Etchebest dégustent les assiettes avec eux. Mais seuls les classements d'Hélène Darroze et Michel Sarran sont pris en compte. Les deux chefs classent l'assiette de leurs camarades en 2ème position, ex-aequo avec Charline et Bruno, seuls Thomas et Sarah battent le duo et se qualifie pour la semaine prochaine !

Un coup de perceuse, un accident de show devant Guy Savoy

Le célèbre chef Guy Savoy, légende vivante de la gastronomie aux commandes du meilleur restaurant du monde, challenge les candidats sur un thème qu'il connait bien : la soupe. Il attend du spectacle, une dégustation inoubliable.

Brigade de Philippe Etchebest

Matthias et Charline partent sur une soupe à la thaï. Leur recette est la suivante : soupe lait de coco, citronnelle, curry, combawa, champignons et mangues sautés, écume de coco, foie gras poêlé. L'association foie gras-coco, c'est "osé" selon Philippe Etchebest. Mais il n'est pas au bout de ses surprises : le duo souhaite intégrer sa soupe dans une noix de coco qu'ils vont percer devant Guy Savoy ! Petit souci : la soupe est trop riche... Charline décide d'ajouter un crémeux de coriandre pour apporter de la fraîcheur.

Brigade de Michel Sarran

Bruno et Arnaud proposent un bouillon de canard avec gingembre, citronnelle et pâte de miso. Le tout agrémenté avec des huîtres, du foie gras poêlé, du choux et une petite garniture et une gelée de champignons. Le spectaculaire est ailleurs : les candidats veulent infuser le bouillon à la minute, devant Guy Savoy, dans une machine.

Brigade d'Hélène Darroze

Chloé et Mohamed travaillent un velouté de maïs saint-jacques, un carpaccio de saint-jacques, du maïs grillé et des pickles d'oignons rouges. Les duo souhaite mettre son velouté dans des oeufs, auxquels ils auront ajouté des plumes blanches. Le dressage suit l'idée : les oeufs seraient installés dans un nid ! Sur les conseils d'Hélène Darroze, Chloé et Mohamed ajoutent de l'oeuf à la recette.

Brigade de Paul Pairet

Baptiste et Pauline se lancent dans la préparation d'un bouillon fumé à base de poireaux, foin, anguille et lard, de billes de pommes de terre confites ainsi que d'un toast au beurre d'anguille. Le contenant de leur soupe n'est autre... qu'une pomme de terre cuite ! Devant Guy Savoy, en guise de show, ils envisagent de fumer du foin dans une casserole contenant la patate et donc la soupe.

Place à la dégustation. Guy Savoy découvre les créations de chaque brigade. Petit accident d'infusion pour Bruno, qui panique, bégaie... Pas de spectacle pour lui. Le chef a préféré l'assiette de Charline et Matthias, qui se qualifient pour la semaine prochaine.

Dernière chance : le magret

Baptiste représente la brigade de Paul Pairet, Hélène Darroze envoie Chloé en dernière chance et Bruno est le candidat de Michel Sarran à passer l'épreuve. Ils ont tous les trois la mission de sublimer le magret.

La recette de Baptiste : magret de canard fumé, peau croustillante, jus de carotte-betterave-raisin-figue.

La recette de Chloé : magret de canard farci, céleri rôti, champignons, tuile de lin, chips de châtaigne, sauce au vin rouge.

La recette de Bruno : magret de canard aux épices, carottes au cumin, oignons au miel, purée de carottes au gingembre, jus aux épices.

Lors de la dégustation, les chefs eu un coup de coeur pour le plat de Baptiste. Ils ont moins aimé l'assiette de Bruno, qui est éliminé.