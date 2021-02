Top Chef 2021 : Jarvis éliminé, Mohamed a eu chaud et Pierre les larmes aux yeux !

Après les départs de Yohei et Adrien la semaine dernière, Top Chef saison 12 fait son retour sur M6 ce mercredi 17 février 2021 pour un deuxième épisode. Et là encore, les chefs Paul Pairet, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran doivent se séparer de talents...

Un jardin de légumes à la Kei Kobayashi

Cette première épreuve est imaginée par Kei Kobayashi. Mais le chef japonais a préféré rester derrière ses fourneaux, en cuisine. C'est donc Gilles Goujon, qui le connait bien, qui prend sa place sur le plateau. Le thème du jour est la salade de légumes, l'un des plats signatures de Kei Kobayashi. Gilles Goujon attend des candidats quatre saveurs : sucré, salé, amer, acide. En bref, il veut de l'umami, équilibre parfait qui rend un plat savoureux. Il attend aussi un beau dressage, créatif. Un travail en binôme qui promet !

Brigade Michel Sarran

Thomas et Arnaud proposent leur version du jardin de légumes et utilisent un aliment de base : la salade. Leur recette est la suivante : gel d'estragon, cerfeuil, échalotes, pickles de tomates, betteraves, poireaux grillés, salades. C'est validé par Michel Sarran ! En plein travail, Thomas a une révélation : il fait un bouillon à base de tomates brûlées, céleri, ail et fenouil.

Brigade Paul Pairet

Pauline et Baptiste se lancent dans une salade de légumes autour du curry et du citron. Ils réalisent alors les préparations suivantes : artichauts, choux fleurs, pâtissons, poireaux, pâte de citron, nougatine, herbes, mousse oignons curry qu'ils veulent mettre en siphon. Paul Pairet n'est pas d'accord, il trouve que la mousse manque de puissance pour devenir un siphon...

Brigade Philippe Etchebest

Le jeune duo formé par Mathieu et Charline réalise une salade en strate, et propose à chaque pallier un goût particulier. Ils apportent l'amerture avec les blettes, l'acidité avec la vinaigrette à la tomate et aux agrumes, le sucré avec les carottes, crème de maïs et aubergines. Le salé est naturellement présent avec les assaisonnements. Tout plait au chef, mais Philippe Etchebest est déçu en goûtant la vinaigrette qu'il trouve fade ! Mathieu réagit aussitôt et y ajoute des groseilles.

Brigade Hélène Darroze

Sarah et Mohamed choisissent un élément de base pour leur salade : la betterave. Ils se lancent dans une purée de betteraves, un condiment moules et feuilles d'huîtres, des pickles de radis et une crème d'herbes. Hélène Darroze leur rappelle que le garde-manger est plein de légumes, et que travailler uniquement la betterave et le radis n'est peut-être pas suffisant... Mohamed propose d'ajouter des légumes, Sarah reste sur l'idée de départ. Finalement, le duo trouve un compromis et propose une huile de fane de carottes.

Place à la dégustation. Le chef Gilles Goujon a eu un coup de coeur pour l'assiette de Thomas et Arnaud (Brigade Michel Sarran). Le duo Pauline et Baptiste (brigade Paul Pairet) a également séduit le chef. Tous les quatre se qualifient.

Du coulant en veux-tu, en voilà

Direction Laguiole, sur les terres de Michel et Sébastien Bras pour cette nouvelle épreuve. Le duo père/fils a révolutionné le dessert en proposant le coulant au chocolat et en fait son thème du jour. Les candidats ont pour mission de proposer leur version du coulant, en sucré ou en salé.

Pierre, de la brigade Paul Pairet, choisit de se lancer dans une angu'île flottante, jeu de mot entre anguille et île flottante. Son coeur coulant est composé d'une crème d'anguille, meringue à l'aneth, betterave en pickles et betterave fumée.

Matthias, de la brigade Philippe Etchebest, propose une farce fine de volaille et champignons avec à l'intérieur un coeur coulant de coeurs de canard. Sa recette est la suivante : jus de coeurs de canard, farce fine de volaille aux champignons et purée de champignons.

Jarvis, le candidat solitaire, défend sa place avec une base de pomme duchesse, farce aux champignons et un insert crème d'oseille. Mauvaise surprise ! Son coulant ne coule pas après cuisson... Mais le jeune cuisinier ne se décourage pas et recommence une préparation.

Bruno, de la brigade Michel Sarran, se lance dans une raviole de polenta au fromage avec un coeur crémeux aux champignons et jus de poulet, le tout accompagné d'une mousse florale et herbacée.

Chloé, de la brigade Hélène Darroze, espère épater les chefs avec son plat : elle réalise un falafel de lentilles aux épices, avec son coeur coulant de sauce blanche à base de yaourt, ail, citron et herbes aromatiques. Aussi, la jeune femme réalise un gargouillou de légumes tout autour, également un plat signature des Bras. Sa pâte à falafel est trop épicée, elle ajoute de la crème pour atténuer le goût des épices.

Place à la dégustation par Michel Bras et son fils Sébastien. Bruno (brigade Michel Saran) et Pierre (brigade Paul Pairet) sont les qualifiés pour la troisième semaine.

Dernière chance

Hélène Darroze envoie Mohamed en dernière chance, Philippe Etchebest choisit Matthias pour l'affronter. Tous les deux rejoignent Jarvis, qui joue sa place également. Ils ont pour mission de sublimer le filet de boeuf en une heure.

La recette de Jarvis : filet de boeuf en tartare, huîtres, oursins, moules, crème au jus de moules, chips de feuilles de bricks.

La recette de Matthias : filet de boeuf rôti, tartare de boeuf, jambon de boeuf, jus de boeuf, céleri, fruits rouges.

La recette de Mohamed : tataki de boeuf, bouillon aromatique au céleri-branche, champignons et citronnelle.

Lors de la dégustation, les chefs ont préféré l'assiette de Matthias, qui retourne dans la brigade de Philippe Etchebest. L'assiette qui a le moins plu est celle de Jarvis, qui est éliminé. Mohamed retrouve alors Hélène Darroze et ses camarades.