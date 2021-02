Top Chef 2021 : Adrien et Yohei éliminés, un "mini Gordon Ramsay" fait sensation

Ce mercredi 10 février 2021, Top Chef fait son grand retour pour une douzième saison sur M6. Pour l'occasion, Philippe Etchebest, Helène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet rempilent. Côté animation, les fidèles téléspectateurs retrouvent Stéphane Rotenberg. Ils sont quinze candidats à espérer succéder au gagnant de l'an passé, David Galienne. Mais il n'y en aura qu'un... Coup d'envoi de cette nouvelle édition !

Paul Pairet et Hélène Darroze se disputent un candidat

Top Chef commence fort ! Les quatre chefs imposent aux candidats une première épreuve : proposer en deux heures une assiette sucrée... et c'est tout ! La consigne est très simple, mais aussi complexe : ils sont cuisiniers, pas pâtissiers...

Matthias souhaite faire ressentir les arômes de la pomme, la noix et le curry, qui lui rappellent le vin jaune, appelé l'or du Jura, d'où il est originaire. Il propose alors des billes de pommes caramélisées, une compote de pommes au vinaigre de cidre, une crème fumée au foin, un crumble et crêpes dentelles aux noix ainsi qu'une crème diplomate au curry.

Jarvis, qui fait sensation avec ses santiags aux pieds, rend hommage à sa grand-mère avec sa préparation. Le jeune homme de 24 ans propose une compotée d'oignons, une crème brûlée au foin, une tuile de crêpe de sarrasin et une quenelle de lait ribot.

Baptiste propose un dessert original avec une cigarette russe, un crémeux café-cardamome et fruit de la passion, des chips de topinambour ainsi que des palets de topinambour, café et cardamome. Face aux chefs, le jeune chef de 33 ans perd ses moyens... et sa proposition semble ne pas les convaincre. À lui de montrer son talent !

Mohamed surprend les chefs avec sa "splash tatin", une tarte tatin qui semble balancée dans l'assiette. Enfin, "un jeté maîtrisé", précise-t-il. Sa recette est la suivante : crémeux caramel-vanille, caramel au beurre salé, pommes caramélisées et flambées au calvados, churros, tuile de pain.

Chloé se plonge dans ses souvenirs d'enfance et réalise un gâteau à la vapeur accompagné de compotée de poires, crème de sarrasin, sauce caramel et jus de poire. Un crumble, un jaune d'oeuf confit et caramélisé s'ajoutent à la préparation de la chef indépendante de 33 ans, soutenue par Adrien Cachot, finaliste de Top Chef saison 11 en 2020.

Thomas, le franco-américain de la saison, choisit d'adapter la pumpkin pie, un dessert US, en version francisée. Pour ce faire, il prépare du granola, un parfait de courge, du caramel de beurre de cacahuète et misocume de badiane ainsi que des pickels de courge butternut.

Yohei revisite le traditionnel mochi, un gâteau de riz japonais, avec des techniques à la française. Mais ce n'est pas la seule surprise : le jeune cuisinier explique que son dessert ne contient pas du tout de riz ! Un pari audacieux qu'il espère relever haut la main.

Place à la dégustation. Les chefs choisissent, sans se concerter, le premier candidat qui intègre leur brigade. Michel Sarran mise sur Thomas, Philippe Etchebest souhaite travailler avec Matthias. Paul Pairet et Helène Darroze choisissent le même candidat : Baptiste. Le jeune chef décide de rejoindre la brigade de Paul Pairet. Hélène Darroze propose alors à Chloé de faire partie de son équipe, et cette dernière accepte évidemment. Mohamed, Yohei et Jarvis vont en dernière chance.

Un "mini Gordon Ramsay" fait sensation

Les prochains candidats à tenter d'intégrer une brigade ont une autre mission : carte blanche pour proposer leur version d'un plat populaire salé. Leur objectif : proposer en deux heures une assiette créative.

Mathieu revisite le célèbre moules-frites. Pour ce faire, le jeune cuisinier de 22 ans, comparé par les chefs à Gordon Ramsay, propose des feuilles de brick farcies de moules crues, céleri et oignons, une mayonnaise de moules crues et des billes de pommes de terre.

Sarah, qui a évolué dans différents bistrots, propose sa version du poireau vinaigrette. Sa recette est la suivante : raviole végétale de poireaux, farce de coeurs de poireaux au poivre, condiment d'herbes, huile de verts de poireaux.

Pierre, expatrié à Bangkok, revisite le pad thaï, plat populaire... en Thaïlande. Le chef de 30 ans, bientôt papa, travaille un tartare de langoustines, une tuile croustillante de riz, un condiment cacahuète épicé, un condiment tamarin et une émulsion de langoustines.

Arnaud se lance dans sa version de la bouillabaisse. Il travaille alors les éléments suivants : gravlax de saint-pierre, mousseline de lotte, rascasse poêlée, pommes pailles, rouille à l'ail et salade d'herbes. Une revisite en trois façon donc ! Le sous-chef de 33 ans est attendu au tournant par les jurés...

Pauline propose sa préparation du hachis parmentier. La sous-cheffe d'un étoilé parisien cuisine alors une barquette de pommes de terre, un effiloché de joue de boeuf, une sauce chimichurri, une purée au beurre, de l'huile de persil ainsi qu'une tuile de pommes de terre.

Bruno, chef de 31 ans qui a commencé sa carrière dans les cuisines de Philippe Etchebest, propose un pari risqué ! Il choisit de revisiter le sandwich jambon beurre. Il travaille alors une crème de jambon blanc, une brunoise de jambon et cornichons, une gelée de pain brûlé, un siphon baguette beurrée et des pommes soufflées.

Adrien, qui a participé il y a six ans à Objectif Top Chef, propose sa version de la ratatouille. Il se lance alors dans une soupe de ratatouille, des tortellini farcis aux légumes ainsi que des tomates snackées. Les jurés sont mitigés, mais le jeune chef semble content de lui.

Place à la dégustation. Hélène Darroze choisit Sarah, Philippe Etchebest choisit Mathieu. Paul Pairet et Michel Sarran choisissent tous les deux Pierre... qui rejoint Paul Pairet. Michel Sarran choisit Bruno.

Dernière chance

Pour ne pas partir dès le premier épisode de Top Chef, les candidats doivent surprendre les jurés en travaillant la carotte. Ils ont une heure. Pauline, Mohamed, Jarvis, Arnaud, Adrien et Yohei sont en dernière chance. Parmi eux, trois candidats intègreront une brigade et l'un de deux intègrera le concours en tant que candidat solitaire et devra se battre contre tous.

Tous se donnent à fond et les jurés ont fait leur choix. Hélène Darroze a choisi l'assiette de Mohamed. Michel Sarran et Paul Pairet ont craqué pour la même assiette. Ils doivent donc convaincre le candidat en question de rejoindre leur brigade. Il s'agit de Pauline. La jeune femme fait son choix et se range du côté de Paul Pairet. Arnaud est finalement qualifié grâce à Michel Sarran.

Celui qui intègre le concours en tant que solitaire et qui devra se battre contre tous est Jarvis.

C'est donc Adrien et Yohei qui sont éliminés.

La semaine prochaine Charline Stengel qui a remporté haut la main Objectif Top Chef 2021 rejoindra la compétition au sein de la brigade de Philippe Etchebest.

Composition des brigades

Brigade Hélène Darroze : Chloé, Mohamed, Sarah.

Brigade Philippe Etchebest : Matthias, Charline, Mathieu.

Brigade Michel Sarran : Thomas, Arnaud, Bruno.

Brigade Paul Pairet : Baptiste, Pauline, Pierre.