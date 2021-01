Top Chef 2021 : Photos et portraits des 15 candidats

Top Chef fait son retour mercredi 10 février 2021 pour une nouvelle saison. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet rempilent, et Stéphane Rotenberg est toujours aux commandes du célèbre concours culinaire de M6.

Mais au cours de cette douzième édition, les téléspectateurs seront bluffés par la participation de chefs internationaux et très réputés à l'instar du japonais Kei Kobayashi (3 étoiles), du chef espagnol Andoni Aduriz (2 étoiles) ou encore des chefs français Pascal Barbot (2 étoiles) et Glenn Viel (3 étoiles). Le niveau des épreuves monte d'un cran, et les quinze candidats devront redoubler d'effort, et surtout de créativité, pour espérer aller loin dans le concours.

Plus encore, ils devront faire avec une contrainte de taille : la Covid-19. Crise sanitaire oblige, les équipes, chefs et candidats compris, étaient testés régulièrement durant le tournage, et ont dû respecter les gestes barrière. Pas facile lors de moments de stress... Aussi, les épreuves s'adaptent à la réalité actuelle des restaurateurs : la guerre des restos se fera... en Click & Collect !

Une nouvelle saison qui promet bien des surprises. En attendant la diffusion de Top Chef 2021, voici les portraits des quinze candidats :

Bruno Aubin (31 ans)

Le jeune parisien connait bien la haute gastronomie. Attiré par la rigueur et la minutie des restaurants étoilés, Bruno Aubin a longtemps travaillé aux côtés d'Eric Frechon au Bristol avant d'être second de cuisine au Drugstore puis enfin chef de cuisine à l'hôtel Le Narcisse Blanc, situé dans le très chic septième arrondissement de la capitale. Il faut dire qu'il a été à bonne école. En effet, le jeune chef a fait ses premiers stages... chez Philippe Etchebest ! Humble, Bruno Aubin se considère comme l'homme de l'ombre en cuisine. Son challenge dans Top Chef sera de passer de l'ombre à la lumière... Pour cela, il usera de son savoir-faire et sa capacité à moderniser des plats traditionnels.

Arnaud Baptiste (33 ans)

Il a été derrière les fourneaux de plusieurs établissements prestigieux avant de retrouver Yannick Alléno, avec qui il a appris le métier, comme sous-chef de cuisine de L'Allénothèque, à Paris. Mais la cuisine et Arnaud Baptiste, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. Déjà tout petit, il lisait les livres de recettes de sa mère et aidait sa grand-mère à faire les repas. En bref, pour lui c'était simple : il fallait être chef, ou rien ! Et malgré son tempérament de feu, son phrasé haut en couleur et ses tatouages, le jeune trentenaire propose une cuisine douce, à l'inverse de ce qu'il dégage. Toutefois, attention à ses concurrents ! "Quand j'enfile ma veste de cuisine, je suis prêt pour faire la guerre du goût", lâche-t-il.

Chloé Charles (33 ans)

Après avoir travaillé dans des établissements étoilés, Chloé Charles s'est lancée comme indépendante il y a de cela déjà trois ans. Une liberté qui lui permet de changer de cartes régulièrement et d'apprendre encore et toujours. De formation classique, la jeune femme est très sensible au "bien manger" et cultive un intérêt particulier pour la cuisine éco-responsable. Son but ? Sensibiliser sur le 0 déchet au fil de ses collaborations au quotidien. Ainsi, pour elle, cuisiner un légume dans son intégralité sans rien jeter est indispensable. D'ailleurs, Chloé Charles, ce qu'elle préfère derrière les fourneaux, c'est travailler un produit brut, toujours sans gaspillage !

Mohamed Cheikh (28 ans)

Le jeune homme a grandi dans un quartier populaire de banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Et c'est dans la cuisine, avec sa grand-mère, que Mohamed s'est réfugié. Il a découvert un monde qu'il pensait inaccessible et est passé derrière les fourneaux de restaurants prestigieux comme le Shangri-La ou encore le Publicis Drugstore, tous les deux à Paris. En intégrant le milieu de la cuisine, Mohamed a subi des discriminations, surtout au début de sa carrière... Désormais, il en a fait sa force. "Je suis devenu intouchable", assure-t-il. Son but est de prouver, à travers sa cuisine pleine de saveur aux influences méditerranéennes, qu'il est un bon technicien... et d'enfin trouver la reconnaissance qu'il attend.

Thomas Chisholm (28 ans)

Artiste dans l'âme et véritable passionné, ce franco-américain, né à New-York et arrivé à Perpignan à l'âge de 14 ans, a claqué la porte du restaurant AT pour participer à Top Chef. C'est au cours de son stage en classe de 3e au collège que Thomas Chisholm a le déclic : il réalise que dresser un plat peut procurer les mêmes sensations que le dessin. D'ailleurs, c'est assez atypique, mais il crée d'abord ses plats sur l'idée du dressage, les ingrédients et le goût viennent après. Ses assiettes sont ainsi toujours très agréables à regarder. Pour lui, pour ce soit bon, il faut d'abord que ce soit beau. Mais la cuisine n'est pas le seul art qui l'attire : Thomas est fan de hip-hop, adore le street-art et est passionné de rap. "Pour vraiment faire de belles créations en cuisine, il ne faut pas seulement s'intéresser à la cuisine", estime-t-il.

Pierre Chomet (30 ans)

Après avoir été chef de partie à La résidence de la Pinède, un trois étoiles à Saint-Tropez, puis sous-chef de L'Atelier de Joël Robuchon à Londres et Bangkok, Pierre Chomet cherche un nouveau challenge... et il a trouvé Top Chef ! Petit, il était hyperactif et turbulent. Puis, un beau jour, devant un reportage télévisé sur la cuisine, le jeune homme a eu comme une révélation. Les toques, le côté palace, les "oui" chef"... C'est ça, son truc. Et passer derrière les fourneaux lui a permis de canaliser toute son énergie. Dans ses assiettes, on retrouve les traces de sa formation palace, avec des touches de folies. Influencé par les saveurs asiatiques, Pierre propose une cuisine pleine d'audace et de créativité.

Yohei Hosaka (37 ans)

Osaka, Courchevel, Carcassonne... puis Annecy, où il est chef à La Ciboulette. Yohei Hosaka a voyagé, et sa cuisine en garde les traces. C'est à l'âge de 25 ans, en 2010, qu'il a quitté son Japon natal pour la France, alors qu'il ne parlait pas un mot de français. Mais son amour pour la gastronomie du pays l'ont poussé à se surpasser. Son truc à lui, ce sont les classiques comme le pâté en croute ou encore le vol-au-vent qu'il maitrise à la perfection. Mais pour gagner Top Chef, cela ne suffit pas, et il le sait. Yohei Hosaka a alors son petit secret : dans chacune de ses réalisations purement françaises, il glisse une touche de Japon comme de la sauce soja, du yuzu, du wazabi ou encore des agrumes. Et c'est là que son assiette prend une toute autre dimension...

Sarah Mainguy (25 ans)

Le chic des palaces, très peu pour elle. Sarah Mainguy n'a jamais été attirée par les grandes maisons étoilées, contrairement à beaucoup de jeune chefs. Elle manquait de confiance en elle et avait peur de se confronter aux autres. Mais ce n'est pas la seule raison de son choix : la jeune femme ne voulait pas ressembler à tous ces camarades. Sarah n'aime pas le "confirmisme" des palaces et ne s'en cache pas. Elle a ainsi fait ses armes dans des restaurants de quartier, et défend aujourd'hui une cuisine créative. Il faut dire que depuis toute petite, elle a une certaine fibre artistique. Elle dessinait déjà des plats avant de se lancer dans la cuisine. Ses assiettes sont brutes, sans chichi, avec beaucoup de végétal et de nature. Sarah s'inspire de la cuisine des pays nordiques.

Matthias Marc (27 ans)

Il est encore tout jeune, et pourtant sa cuisine a été récompensée à plusieurs reprises. Meilleure entrée de France en 2019, jeune chef de l'année Gault et Millau 2019... Rien n'arrête Matthias Marc. Après un joli parcours dans des étoilés, notamment chez Alain Ducasse, le jeune chef a ouvert son propre restaurant, Substance, à Paris. C'est lors de son tout premier stage au Plaza Athénée qu'il découvre la cuisine, et il a "tout de suite aimé l'ambiance". Mais alors que tout lui réussit, Matthias Marc participe à Top Chef dans le but de se mesurer à d'autres chefs de talent et sortir de sa zone de confort. Sa cuisine à lui se résume en quelques mots : du local, du responsable et du 0 gâchis. Le tout en mode gastronomie décomplexée, moderne et incisif !

Jarvis Scott (24 ans)

Il a effectué plusieurs stages dans des restaurants en France avant de devenir chef de partie au côté d'Albert Adria à Barcelone, en Espagne. Jarvis Scott connait toutes les étapes en cuisine : il a commencé par faire la plonge avant d'être chef. La cuisine a été pour lui une révélation. Il y a trouvé son bonheur, mais aussi une famille de substitution, la sienne étant quelque peu défaillante... Participer à Top Chef pour ce jeune homme de 24 ans, c'est un rêve et surtout l'occasion de partager sa cuisine, instinctive et très créative. Dans son assiette, beaucoup d'audace et de jolis légumes bien travaillés !

Pauline Sene (28 ans)

Les étoilés, ça lui connait. Pauline a beaucoup appris aux côtés de Cédric Béchade à l'Auberge Basque avant d'être la sous-cheffe de Philippe Bélissent au restaurant Cobéa. Un joli parcours pour celle qui sait qu'être une femme n'est pas chose aisée dans ce milieu encore trop masculin. Très ambitieuse, la jeune candidate est intransigeante : il faut que ça file droit. Et son amour pour la cuisine, elle le tient de sa famille : son père est grossiste au marché de Rungis, ses grands-parents sont maraîchers... Bref, c'était une évidence pour elle. "La passion de la cuisine je l'ai depuis toujours. J'ai toujours eu envie de cuisiner. J'aime bien manger et partager des moments conviviaux autour d'une table, ça vient de là", lance-t-elle. Mais attention ! Pauline apprécie la précision et la rigueur des étoilés, mais aussi le côté authentique de la nouvelle bistronomie.

Charline Stengel (19 ans)

C'est la benjamine de cette édition. Mais pas pour autant la moins bien préparée ! Charline Stengel a obtenu son CAP haut la main et même été major de son établissement, entamé un brevet professionnel art de la cuisine à l'IMT de Grenoble, a remporté Objectif Top Chef et est désormais en route vers un autre concours, celui de Top Chef ! Sa belle-mère était serveuse, et elle passait son temps au restaurant. Mais c'est lors d'un stage qu'elle a le déclic : à 14 ans, elle décide de quitter le domicile familial pour entamer un parcours culinaire. Alors qu'elle a été recalée de tous les restaurants étoilés de ses rêves, Pauline a réussi à bluffer Philippe Etchebest dans Objectif Top Chef. Mais sa cuisine moderne, avec du caractère, et audacieuse dans les saveurs suffira-t-elle pour remporter Top Chef ?

Baptiste Trudel (33 ans)

C'est à l'âge de 21 ans, par hasard, qu'il se lance dans la cuisine. Alors qu'il fait la plonge, il observe autour de lui et se prend de passion pour cet univers. Et c'est à travers le monde, de l'Australie en passant par Bali, que Baptiste Trudel a exercé ses talents de chef. Finalement, il a posé bagages à Paris, où il est chef du Mordu. Son truc à lui, c'est la bistronomie : une cuisine simple, mais tout aussi créative. "Funky, sexy, tasty", voilà comment il qualifie ses assiettes. En cuisine, on retrouve une influence pour la street-food et la cuisine asiatique, dans les sauces surtout. Outre sa participation à Top Chef, Baptiste se concentrer sur son objectif de vie : ouvrir plusieurs établissements, un avec des étoiles, un plutôt street-food et un bar à vin !

Mathieu Vande Velde (22 ans)

Alors qu'il était en échec scolaire, Mathieu a finalement trouvé sa voix grâce aux conseils de son grand-père, sous la surprise générale de la famille qui est éloigné du milieu de la cuisine. "Aujourd'hui je suis sous-chef d'un restaurant 2 étoiles, c'est une belle revanche mais c'est pas assez", estime le jeune homme. Il faut dire que son moteur est la compétition, même avec sa brigade au quotidien. Sa cuisine est inhabituelle : Mathieu prend soin d'utiliser des sels naturellement contenus dans certains aliments afin de limiter le sel industriel. Plus encore, il utilise des méthodes de cuissons innovantes et propose des associations de goûts peu communes. "Quand les gens dégustent mon plat, je veux qu'ils ressentent mon caractère, à chaque bouchée. Ma cuisine est sans filtre au niveau du visuel et du goût", prévient-il.

Adrien Zedda (26 ans)

Il est chef de La Maison Ocre, considéré comme le meilleure restaurant végétalien au monde. C'est ce qui le définit : une cuisine créative, gourmande et surtout végétarienne avec l'utilisation de beaucoup de plantes sauvages et un légume travaillé à 100%, sans rien jeter ! En plus de transmettre sa passion, Adrien Zedda prend cette participation à Top Chef 2021 comme une revanche. Il avait en effet participé à la première saison d'Objectif Top Chef, mais n'avait pas convaincu Philippe Etchebest. Aujourd'hui, il souhaite montrer son évolution dans le milieu !