Top Chef 2021 : Une épreuve Click & collect, du prestige et de la créativité au menu !

Après onze ans de succès, Top Chef fait son grand retour pour une nouvelle saison en 2021. Comme l'an passé, Stéphane Rotenberg est à l'animation tandis qu'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet rempilent en tant que chef de brigade. Ils accompagneront l'ensemble des candidats dans cette édition où la créativité est mise à l'honneur.

Top Chef 2021, de la créativité ou rien

Top Chef réunit de plus en plus de téléspectateurs, et le concours culinaire s'étend à l'international. Cette année, des épreuves inédites vont être lancées par des chefs prestigieux venus des quatre coins du monde, à l'instar du spécialiste de la cuisine japonaise Kei Kobayashi (3 étoiles), du chef espagnol Andoni Aduriz (2 étoiles) ou encore des chefs français Pascal Barbot (2 étoiles) et Glenn Viel (3 étoiles).

Les chefs venus tourner Top Chef 2021 cassent les codes : une assiette à cent ingrédients d'une star des fourneaux, des associations improbables d'aliments, un mode de cuisson révolutionnaire, des mises en scène magiques de présentation de plats... Les candidats ne sont pas au bout de leurs surprises.

Confinement, Covid-19... Le tournage s'adapte aux restrictions

L'année 2020 n'a pas été idéale pour les productions. Entre confinements et règles sanitaires en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, M6 et Studio89 se sont adaptés pour le tournage de Top Chef 2021. Un protocole strict, validé par les autorités de santé, a été mis en place. L'ensemble de l'équipe était testée deux à trois fois par semaine et des référents Covid veillaient scrupuleusement au bon respect des règles en vigueur. Les candidats, qui étaient libres en dehors des heures de tournage les autres années, ont été confinés ensemble à l'hôtel. De quoi donner une "ambiance solidaire et fraternelle" comme le font remarquer les chefs lors de la conférence de presse.

Les épreuves ont elles aussi subi les conséquences de l'épidémie de Covid-19. La guerre des resto s'est par exemple adaptée à la dure réalité que vivent les restaurateurs, dont les établissements sont fermés au public depuis de longs mois. C'est donc en click & collect que les candidats joueront cette épreuve ! Difficulté supplémentaire pour eux : imaginer des assiettes qui ne perdent rien de leurs charme et saveurs, même dans des boîtes.

Concernant le casting, l'identité de la première candidate a déjà été révélée. En effet, Charline est ressortie grande gagnante d'Objectif Top Chef et intègre directement la brigade de Philippe Etchebest. Face à elle, des candidats très expérimentés, et peut-être même étoilés... "Moi je sors juste d'apprentissage alors ça fait peur", avait-elle lancé à nos confrères de Télé Loisirs, avouant avoir eu une "grosse pression" lors du tournage.

Qui succédera à David Galienne, gagnant de Top Chef 2020 ? Réponse dans les semaines à venir...