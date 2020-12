Top Chef 2021 : Charline, gagnante d'Objectif Top Chef, au casting

Charline a brillé tout au long de la sixième saison d'Objectif Top Chef. Le 18 décembre 2020, au terme d'une compétition longue de plusieurs mois, la jeune candidate de 18 ans a remporté sa place au casting de la prochaine saison de Top Chef qui aura lieu courant 2021. Choisie par Philippe Etchebest, elle est donc déjà assurée de faire partie de l'équipe de ce dernier.

Lors de la grande finale, Charline était opposée à Vladimir, 24 ans et beaucoup plus expérimenté qu'elle. Et pourtant, la jolie brune a su se démarquer, notamment grâce à son originalité. Philippe Etchebest a été conquis par son râble de lapin farci et ses accompagnements, ainsi que par son dessert audacieux aux petits pois et abricots. Mais le complice de Michel Sarran attend désormais de nouveaux coups de maîtres de la part de sa protégée dans Top Chef. "Il m'a dit que c'était une belle victoire mais qu'il ne fallait rien relâcher. Il m'a conseillé de travailler toutes les techniques de base. Il fallait que je reprenne tous mes cours, toutes les choses techniques qu'on attend d'un cuisinier. Il m'a dit de ne rien lâcher durant ce mois et demi", a confié la jeune femme à Télé Loisirs.

Car oui, la compétition a monté d'un cran lorsque Charline a débarqué sur le tournage de Top Chef. Elle reconnaît d'ailleurs qu'il s'agissait pour elle d'une "grosse pression". Et d'ajouter : "Les autres sont tous chefs d'un restaurant ou sont passés par des chefs étoilés et moi je sors juste d'apprentissage alors ça fait un peu peur..."

Pour rappel, voilà déjà un peu plus de deux mois que la saison 12 de Top Chef a commencé à Aubervilliers, en région parisienne. En raison de la crise sanitaire, un protocole stricte a bien évidemment été imposé aux équipes et aux candidats du programme. Mais à en croire les premiers retours, les téléspectateurs devraient pouvoir découvrir une nouvelle aventure au menu presque inchangé en 2021. Outre Philippe Etchebest, ce sont les chefs Paul Pairet, Hélène Darroze et Michel Sarran qui feront tout pour mener leur brigade le plus loin possible.