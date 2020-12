Objectif Top Chef : Soumaïla a frôlé la mort pour rencontrer Philippe Etchebest, récit glaçant

Philippe Etchebest cherche la perle rare dans Objectif Top Chef. Le gagnant de l'émission de M6 accompagnera le célèbre chef étoilé dans la prochaine saison de Top Chef, et défendra les couleurs de sa brigade face à Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet. Le jeune Soumaïla Siby, fan inconditionnel de la star de Cauchemar en cuisine, a fait un long et dangereux chemin depuis la Côte d'Ivoire pour espérer ressortir gagnant. Auprès de nos confrères de Sud Ouest, il raconte.

"J'ai dû commencer à travailler à 10 ans dans les champs, suis parti au Mali pour une éducation très stricte. Si j'y ai appris le respect des aînés, je ne voulais pas d'une vie sous la forte pression de la famille et de la religion", lance le jeune homme. En 2016, alors qu'il était âgé d'à peine 15 ans, Soumaïla Siby a pris la lourde décision de tout plaquer pour atteindre la France et vivre son rêve. Le jeune homme a quitté Zégrepa, son village situé près de la ville d'Ouaragahio, et entamé un long périple au cours duquel il a bien failli perdre la vie.

Avec ses petites économies, Soumaïla Siby rejoint le Burkina-Faso, traverse le désert du Niger avec vingt-quatre autres migrants à l'arrière d'un pick-up avant d'arriver en Libye. Et sur place, il n'est pas au bout de ses peines. Le jeune homme, mineur à l'époque, découvre le travail forcé et est même blessé par balle ! Une expérience traumatisante dont sa cuisse et son bras se souviennent... "J'ai vu des gens abattus devant moi mais jamais je n'ai renoncé : je ne pouvais pas revenir en ayant échoué", assure-t-il. Enfin, après un mois en pleine Méditerranée, il paye 500 euros les passeurs et rejoint l'Europe.

Philippe Etchebest "très touché" par l'histoire de Soumaïla Siby

"Nous avons été recueillis par un bateau irlandais qui nous a débarqués à Catane en Sicile", se souvient Soumaïla Siby. Il passe trois mois en Italie avant de rejoindre la France en train par Nice. Après des stops à Marseille et Paris, Nantes, le voilà arrivé à Bordeaux, sa destination finale. Là, il est enfin pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et passe son CAP.

En juin dernier, Soumaïla Siby participe à Objectif Top Chef et réalise son rêve : rencontrer Philippe Etchebest, qu'il regardait depuis son téléphone en Côte d'Ivoire. Mais son mafé aux saveurs d'Afrique de l'ouest accompagné de son steak d'aubergines et sa ballottine de volaille n'ont pas suffi à convaincre le chef puisque Soumaïla a été éliminé... mais rien n'est perdu ! "Il y avait de très bons candidats dans sa saison mais il devrait se représenter à l'émission, je crois, confie le chef. Côté travail, on va travailler d'abord à sauver nos restaurants mais je garde les coordonnées de tous ces gens dans mon carnet d'adresses... Et Soumaïla m'a marqué. J'ai été très touché par son discours, sa passion et son courage qui impose le respect. Il est un magnifique exemple et montre que la volonté, l'abnégation et l'effort, avec un soupçon de chance, ça paye."