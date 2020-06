Top Chef 2020: David Gallienne et Adrien Cachot en finale, Mallory Gabsi éliminé

Mercredi 10 juin 2020, M6 a dévoilé la suite des épreuves de la demi-finale de Top Chef 2020 ! Lors de cette dix-septième semaine de la compétition, Mallory Gabsi, David Gallienne et Adrien Cachot ont continué de s'affronter pour gagner leur place en finale. À tour de rôle, ils ont imposé le thème d'une épreuve et se sont mis en danger. La semaine dernière, Adrien Cachot et David Galienne n'ont pas été battus. C'est donc au tour de Mallory Gabsi de jouer !

Épreuve de Mallory

Mallory Gabsi annonce vouloir défier ses adversaires sur la "cuisson parfaite d'un turbo sur l'arête" et leur annonce qu'ils doivent faire une cuisson en vessie ! Là, "ça va se compliquer", confie Adrien, qui connaît cette technique, mais ne la pratique pas. David Gallienne, lui, n'a jamais pratiqué (sa coach Hélène Darroze non plus). L'épreuve dure une heure et demie.

La cuisson en vessie selon Mallory Gabsi : Turbot en vessie, jus et sauce au vin jaune, mousseline, chicons, pommes de terre en spirale et en bouchon et poudre de morilles. Un sacré programme, comme le souligne Michel Sarran. Trois accompagnements, deux sauces et le turbot en vessie à réaliser en une heure trente, c'est en effet ambitieux. Trop ambitieux ? Mallory est un peu dépassé et sauve in extremis une de ses préparations qui était en train de brûler. Mais il brûle ses spirales de pommes de terre et est obligé de les retirer de son plat.

La cuisson en vessie de David Gallienne : Tronçon de turbot, fumet de poisson, crevettes grises, algues, chicons braisés, citron confit et beurre blanc et fumé. David n'arrive pas au départ à faire gonfler sa vessie, mais se rattrape vite. Au final, si sa vessie n'a pas explosé, elle n'est pas très belle. Petit moment amusant : lorsqu'il a demandé Hélène Darroze de l'aider en lui amenant un plat, la chef étoilée est tombée sur le sol après avoir glissé. Heureusement, plus de peur que de mal !

La cuisson en vessie d'Adrien Cachot : Turbot, laitue de mer et morilles séchées, salsifis et gélatine de turbot émulsionnée à l'huile d'olive. Adrien ne cache pas qu'il travaille à l'instinct. Il prend un stylo pour gonfler sa vessie, pas question d'utiliser sa bouche, et la ferme en espérant que le tout soit hermétique. Il met ensuite sa vessie au four, à basse température, et compte la faire gonfler à la dernière minute. C'est malin. Comme il lui reste du temps, il complète son plat d'une raviole de laitue de mer avec un tartare de turbot à l'intérieur. Il met ensuite sa vessie à l'eau et elle crève ! C'est terrible pour lui, car il doit recommencer alors qu'il ne lui reste que peu de temps. Il y parvient tout de même, mais ne sait pas si son turbot a bien eu le temps de cuire.

Dégustation

Philippe Etchebest et Christian Sinicropi, chef 2 étoiles spécialiste de la cuisson en vessie, sont les seuls juges. C'est la vessie d'Adrien qui est servie en premier. L'ensemble est apprécié, c'est une "très belle assiette", mais la cuisson du poisson est un peu juste. La vessie de David n'est pas très jolie, mais la cuisson est très bonne. Les sauces et les garnitures aussi. C'est enfin au tour de la vessie de Mallory. Comme prévu, elle est magnifique. La cuisson plaît beaucoup à Christian Sinicropi, Philippe Etchebest est plus sur la réserve. Le reste, sauce et garniture, séduit.

L'annonce des deux finalistes

L'assiette qui est la plus appréciée est celle de David Gallienne. Même si sa vessie est moins belle que celle de Mallory, les saveurs ont énormément séduit les jurés. Mallory Gabsi a donc été battu lors de son épreuve, ce qui lui vaut de ne pas accéder à la finale.

Les deux finalistes de Top Chef 2020 sont donc David Gallienne et Adrien Cachot.