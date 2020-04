Top Chef 2020 : Adrien Cachot aurait pu ne jamais participer au concours

C'est l'atout atypique de l'équipe de Paul Pairet dans cette nouvelle saison de Top Chef. Adrien Cachot brille depuis le début de l'aventure par sa créativité et son audace. Une aubaine pour le jeune homme de 29 ans qui n'était pas du tout destiné à faire carrière dans la cuisine. En effet, c'est lors d'un hasardeux stage dans les cuisines du chef étoilé Nicolas Magie à l'âge de 15 ans qu'il commence à trouver sa voie, sans pour autant être passionné. Mais à force de travail, Adrien y prend goût et ne pourrait s'en détacher aujourd'hui comme il l'a confié à nos confrères de TV Mag. "Ce n'était pas une vocation. Il m'a fallu une dizaine d'années. Maintenant la cuisine est une passion dévorante, je pense à ça tout le temps."

Au fil du temps, il parvient même à ouvrir son premier restaurant en 2017, baptisé Détour. Un lieu convivial qui ne compte que seize couverts et dans lequel il travaille avec sa compagne. Grâce à sa cuisine pointue et ses dressages minutieux, il rejoint le Top 20 des tables parisiennes 2017 du Figaro et reçoit la même année le prix Tremplins avant d'être sacré deux ans plus tard Jeune Talent Gault&Millau.

Couronné de succès, c'est donc tout naturellement qu'Adrien Cachot a envisagé de participer à Top Chef. Mais avant de se lancer, il lui aura tout de même fallu "quatre, cinq ans" de réflexion. "Certaines années ça me dit et d'autres pas du tout. J'avais déjà passé le casting il y a deux ans et je n'avais pas été pris", révèle-t-il. Très indécis, Adrien s'est même permis de refuser l'offre de M6 un peu plus tard. "La production m'a rappelé, mais je n'avais pas envie. Elle m'a donné un nouveau coup de fil avant l'ultime semaine de casting et cette fois j'ai dit oui." Et il a bien fait car il est toujours en lice dans l'équipe de Paul Pairet. "C'est une belle expérience et un beau concours", conclut-il.