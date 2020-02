Mallory Gabsi (Top Chef) aveugle d'un oeil : cet accident qui a changé sa vie

Mallory Gabsi est l'un des quinze candidats de Top Chef 2020. Alors qu'il n'a que 22 ans, le jeune homme a déjà un beau parcours derrière lui. Après être entré dans une école hôtelière à l'âge de 12 ans, il savait que c'était le métier de ses rêves. Entre 2015 et 2017, il a travaillé au restaurant deux étoiles Sea Grill aux côtés du chef Matagne. Après avoir fait un passage au Hertog Jan à Bruges, il est devenu chef de partie en France, à Missillac, au domaine de la Breteshe, avant de retourner au Sea Grill à Bruxelles en tant que chef de partie tournant.

Un événement aurait bien pu tout remettre en question comme Mallory Gabsi l'a expliqué dans le premier épisode diffusé le 19 février. "Malheureusement, j'ai eu un accident en 2014. À la fin de mon stage dans un restaurant étoilé aussi, on m'a baptisé. C'est un peu dans la rigolade, pour dire au revoir à quelqu'un qu'on apprécie. Il y avait un seau par terre. Un collègue me l'a jeté, mais il y avait de l'eau mélangée avec de l'acide. Je l'ai pris dans le visage et, depuis ce jour-là, j'ai perdu entièrement la vue d'un côté", a-t-il expliqué.

Dans cette épreuve, Mallory a pu compter sur le soutien de ses proches. Tous étaient présents pour le rebooster. "Ça a changé ma vie. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça m'a donné un caractère que je n'avais pas auparavant. C'est un accident, mais ça m'a donné de la force. Ça ne m'a jamais empêché de faire mon métier et de toujours garder le sourire", a-t-il relativisé.

Bien décidé à s'imposer dans Top Chef, Mallory avait hâte de présenter sa cuisine tournée vers l'excellence et la précision de la grande gastronomie. Comme M6 l'a précisé dans son communiqué de presse envoyé début février, le jeune Belge rêve d'ouvrir son propre restaurant dans quelques années et espère être étoilé.