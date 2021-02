Top Chef 2021 : Mathieu éliminé, tensions et excrément dans l'assiette !

La compétition fait rage dans Top Chef 2021. Après les départs d'Adrien et Yohei en première semaine puis du cow-boy solitaire Jarvis, le cuisinier en santiags, Stéphane Rotenberg prend les commandes d'un nouvel épisode ce mercredi 24 février 2021. Et cette fois encore, un candidat est éliminé. Qui d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet ou Michel Sarran perd un élément ? Résumé de la soirée.

La patate sucrée et salée, grosses tensions chez les Bleus

Sébastien Vauxion, seul chef pâtissier doublement étoilé du monde, et le chef Jérôme Banctel, qui a réalisé l'exploit d'obtenir deux étoiles dès la première année d'ouverture de son restaurant, cumulent à eux deux quatre étoiles. Leur cuisine est très différente, mais ils ont un point commun : ils ont su sublimer la pomme de terre et la proposer dans des assiettes gastronomiques. Les deux stars des fourneaux défient nos candidats.

Les brigades de Michel Sarran et de Paul Pairet s'affrontent et ont pour mission de proposer à Sébastien Vauxion leur version sucrée de la pomme de terre. Les brigades d'Hélène Darroze et de Philippe Etchebest doivent réaliser un plat salé à base de pomme de terre et séduire le chef Banctel.

Brigade Michel Sarran

Thomas, Bruno et Arnaud proposent un millefeuille de pommes de terre. Leur recette est la suivante : crème et gaufrettes de pomme de terre, billes de pommes de terre au miel et gel de vinaigre de cidre. Michel Sarran est emballé mais demande à ses candidats de ne pas oublier que les juges attendent un dessert... Le trio réagit aussitôt et ajoute un jus miel-orange. Malheur, lors du dressage, Thomas, Bruno et Arnaud oublient d'intégrer leur caramel au goût oranger.

Brigade Paul Pairet

Surprise ! Pierre, Pauline et Baptiste préparent eux aussi un millefeuille de pommes de terre ! Ils travaillent alors une tuile de pomme de terre à la fève de tonka, une crème pâtissière infusée avec les peaux de la pomme de terre rôtie et un caramel. Le trio souhaite se démarquer et ajoute des pickles de prune ainsi qu'un jus de prune pour apporter de l'acidité. Et ils vont encore plus loin en intégrant de la bière au jus de prune !

Place à la dégustation. Sébastien Vauxion et Jérôme Banctel ont préféré l'assiette de Pierre, Pauline et Baptiste. La brigade de Paul Pairet est qualifiée.

Brigade Hélène Darroze

Sarah, Chloé et Mohamed proposent la recette salée suivante : pomme de terre cuite dans une bisque, rouille en guise de marbré, siphon de pomme de terre au citron, tartare de langoustines. L'assiette manque de créativité et de caractère pour Hélène Darroze. Le trio réagit et ajoute des tagliatelles à la bisque.

Brigade Philippe Etchebest

Matthias, Charline et Mathieu partent sur une pomme de terre roulée au lard, accompagnée d'une purée de rattes, d'une émulsion de pomme de terre/ail, d'un condiment rouille à base d'huître et d'herbes et d'une tuile de pomme de terre. Tensions chez les Bleus : Matthias trouve Charline perdue et préfère prendre les choses en main, faisant à sa place le condiment. "Je ne suis pas là pour faire la commis. On est en équipe, il ne faut pas se la jouer solo", lâche la jeune candidate de 18 ans. Philippe Etchebest rappelle à l'ordre Matthias.

Place à la dégustation. Les chefs ont préféré l'assiette de Mohamed, Sarah et Chloé. La brigade d'Hélène Darroze se qualifie.

Un excrément dans une assiette, un trompe-l'oeil culotté

Le célèbre chef espagnol Andoni Aduriz, deux étoiles Michelin et 7e meilleur restaurant du monde en 2019, est connu pour ses assiettes de trompe-l'oeil. C'est sur ce thème qu'il défie les candidats. Il attend d'eux une véritable expérience gastronomique, un contraste entre ce que le cerveau pense manger et le goût.

Brigade Philippe Etchebest

Matthias veut reproduire un chandelier. Il réalise trois chandelles de rillettes de maquereaux fumés avec un insert pimenté aux anchois et aux olives. Le tout enrobé dans un glaçage chocolat blanc et beurre de cacao. Enfin, la touche finale est une allumette de pâte brisée avec une pointe de piment et tomate.

Mathieu propose au chef espagnol une balade à la mer, avec une assiette de sable et un shot d'eau de mer au menu. Pour ce faire, il réalise une tarte au citron meringuée pimentée qui ressemblera à un pâté de sable. Sa recette est la suivante : pâte sablée, crémeux au citron vert, meringue française, infusion de citrons, coriandre et poivre de timut.

Charline travaille un trompe-l'oeil en forme de bougie. Sa recette est la suivante : biscuit génoise, croustillant feuillantines, crémeux chocolat, enrobage chocolat blanc. Philippe Etchebest est perplexe et conseille à sa candidate d'apporter de la créativité à ses goûts. Elle propose alors un crémeux chocolat-cacahuète avec un croustillant cacahuète pour booster son dessert.

Brigade Michel Sarran

Thomas propose dans un trompe-l'oeil en cigare qu'il réalise avec un biscuit vanillé, une mousse à la fève de tonka, un crémeux praliné et un enrobage au cacao. Pas de quoi convaincre Michel Sarran : ce cigare, c'est du déjà vu... Thomas réagit et prépare un trompe-l'oeil cendrier avec une cendre à base de crumble de lait en poudre déshydraté.

Arnaud se lance un pari osé : il réalise une cuvette de toilettes avec un excrément... Il prépare un crémeux au chocolat noir avec du piment d'espelette pour la crotte, une infusion de thé noir, cannelle, gingembre et amaretto pour le fond des toilettes, un biscuit joconde fourré à la nougatine de cacahuètes pour le rouleau de papier toilette et enfin une feuille de lait en guise de papier toilette. Une assiette très culottée !

Bruno réalise une éponge au goût de pizza, du jamais vu. Il travaille alors une focaccia au curry, un sponge cake au basilic, une mousse de burrata, un condiment anchois, olives et câpres. Pour Michel Sarran, il manque quelque chose. Bruno a un déclic : il fait une mousse de liquide vaisselle avec une émulsion burrata.

Le chef Andoni Aduriz découvre les assiettes des uns et des autres. Au visuel, il écarte la préparation d'Arnaud, le caca aux toilettes. Et lors de la dégustation, il choisit la réalisation de Matthias, qui se qualifie.

Dernière chance

Michel Sarran envoie Arnaud jouer sa place. Philippe Etchebest envoie Mathieu défendre sa position. Les deux candidats ont pour mission de sublimer la poire, en salé ou en sucré, en une heure !

La recette d'Arnaud : poires pochées, quartiers de poires rôties au beurre, pickles de peau de poire et pain toasté au beurre.

La recette de Mathieu : poires caramélisées, en pickles et cuites au barbecue, faisselle au citron vert et cidre, huile de cerfeuil.

Lors de la dégustation, les quatre jurés ont préféré l'assiette d'Arnaud. Mathieu est donc éliminé.