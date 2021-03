Top Chef 2021 : Pierre éliminé, explosion devant Hélène Darroze, larmes et pression au menu !

Ils ne sont plus que onze à disputer le concours Top Chef 2021 sur M6, après les départs d'Adrien et Yohei en première semaine puis de Jarvis et Mathieu plus récemment. Mais ce mercredi 3 mars 2021, un nouveau candidat a été éliminé de la compétition. Résumé de cette soirée riche en rebondissement avec Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran, Paul Pairet et toujours Stéphane Rotenberg à l'animation.

Un dessert de boulangerie, Hélène Darroze "repeinte" à la chantilly

Cette saison envoie du lourd ! Pour cette première épreuve de la soirée, les candidats font face à Brandon Dehan, l'un des chefs pâtissiers les plus audacieux de sa génération. Le jeune homme de 27 ans travaille dans un établissement triplement étoilé et vient d'être élu pâtissier de l'année en 2020. Il bouscule la gastronomie en créant des desserts iniquement à base de produits de boulangerie : brioche perdue, sauce au croissant, levure givrée... Il lance aux brigades un défi de taille, réaliser un dessert à partir d'un garde-manger uniquement composé de produits et d'ingrédients que l'on trouve en boulangerie !

Brigade Paul Pairet

Pierre, Baptiste et Pauline se lancent dans la préparation de madeleines perdues. À cela le trio ajoute un bavarois de brioche toastée ainsi qu'une glace chouquettes avec une crème pâtissière rhum-raisins, des chips de viennoiserie et enfin une poudre de pain brûlé. Sur le papier, tout semble parfait mais Paul Pairet craint que le chef ne sache plus où donner de la tête. Pierre a pris le lead sur cette épreuve, mais Baptiste n'est pas en phase avec toutes ses décisions. Pas de tensions chez les violets : les deux candidats s'écoutent et se mettent d'accord.

Brigade Hélène Darroze

Mohamed, Sarah et Chloé proposent un croissant aux amandes avec une tuile de pain, un crémeux brioche-croissant, mendiant coco-croissant, lait chaud levure-croissant et caramel beurre salé. Hélène Darroze a peur que ça ne suffise pas pour conquérir un chef comme Brandon Dehan. Finalement, Mohamed a une idée de génie : faire un caramel déglacé à la bière blonde. Alors qu'elle voulait goûter une préparation de Chloé, Hélène Darroze finit complètement "repeinte", aspergée de chantilly !

Brigade Michel Sarran

Bruno, Arnaud et Thomas travaillent un croissant perdu avec un caramel de café et une sauce croissant-levure. Michel Sarran attend un peu plus de créativité de la part de ses candidats. Ils réagissent et ajoutent une chantilly levure à leur recette.

Brigade Philippe Etchebest

Matthias et Charline ne sont plus que deux mais ils comptent bien redoubler d'effort pour remporter l'épreuve. Ils se lancent dans un bodding de viennoiseries, un diplomate pain brûlé ainsi qu'une sauce pain au chocolat et une poudre de levure torréfiée. Le duo souhaite ajouter de la poire à son dessert, mais Philippe Etchebest les met en garde. Charline entend son chef, mais Matthias campe sur ses positions...

Place à la dégustation. Le chef Brandon Dehan préfère l'assiette de la brigade de Michel Sarran, Bruno, Arnaud et Thomas se qualifient pour la semaine prochaine. Il envoie la brigade de Philippe Etchebest en dernière chance.

Larmes et pression face à Pierre Gagnaire

C'est désormais face à Pierre Gagnaire que les candidats font face. La star des fourneaux élue "plus grand chef étoilé du monde" en 2015 et qui cumule 16 étoiles propose un défi intéressant aux participants : réaliser un soufflé original, qui monte parfaitement à la cuisson et ne retombe pas trop vite. Les candidats cuisinent chacun leur tour, et ont une heure pour relever le défi du chef. Le but est d'obtenir la première place et se qualifier.

Sarah (brigade Hélène Darroze) est très émue de rencontrer Pierre Gagnaire et lâche même quelques larmes face caméra. Elle prépare du sucré avec un soufflé au chocolat blanc et aux herbes (aneth, épinard, persil plat) ainsi qu'une crème d'oseille au yaourt et une salade d'herbes. Le chef craint que le chocolat blanc ne donne pas le côté aérien du soufflé... Elle passe la première et donc tient la première place.

Pierre (brigade Paul Pairet) prépare un soufflé noix de coco-miso-shiso avec un tartare de saumon, un granité coco-wasabi et une feuille de shiso en tempura. Un plat aux saveurs asiatiques cuit dans la noix de coco ! Le chef voulait de l'audace et de la créativité, il est servi. Pierre Gagnaire déguste et place Pierre en première place.

Baptiste (brigade Paul Pairet) n'a jamais réalisé de soufflé, c'est un réel défi pour lui. Il propose alors un soufflé riz au lait safrané avec une pâte de riz, une glace safran-badiane et un condiment riz soufflé-framboise. Une assiette au top qui prend la première place, devant Pierre !

Chloé (brigade Hélène Darroze) présente un soufflé whisky sour avec une gelée de whisky-citron, une sauce citron-caramel et un lait whisky-citron-yaourt. Son soufflé redescend un peu et ne séduit pas assez Pierre Gagnaire pour prendre la place de Baptiste.

Pauline (brigade Paul Pairet) est la reine du soufflé. Elle prépare un soufflé maïs-saté, un granité piment-coriandre-gingembre ainsi que du pop-corn caramélisé au saté. La particularité de son plat : son soufflé va être cuit dans des feuilles de maïs ! Prise par le temps, Pauline se précipite pour démouler son soufflé et tout se casse... Coup dur pour la candidate qui perd des points sur le visuel. Elle ne parvient pas détrôner Baptiste.

Mohamed (brigade Hélène Darroze) se lance dans la préparation d'un soufflé citronnelle noir (grâce à la de la poudre de charbon), une glace coco-agrumes avec un peu de sésame au wasabi. Un joli soufflé... qui ne suffit pas à battre Baptiste.

Baptiste est qualifié pour la semaine prochaine.

Dernière chance : la tomate

Hélène Darroze envoie Sarah, qu'elle juge "un peu en dessous" sur l'épreuve du soufflé, en dernière chance. Paul Pairet teste son candidat Pierre, et Philippe Etchebest pousse Charline à se surpasser. Les trois candidats doivent sublimer la tomate.

La recette de Sarah : marmelade de tomate-poivre-verveine-kumquat, bonbons caramel de tomate, jus de tomate-verveine et poivre noir.

La recette de Charline : tomate poêlée, compotée tomate-framboise-fraise, tartare tomate-framboise-mozzarella, gelée d'eau de tomate.

La recette de Pierre : gaspacho tomate-framboise, tomate rôtie, caramel de tomate, consommé citronnelle.

Lors de la dégustation, les quatre chefs ont préféré l'assiette de Sarah, puis celle de Charline. Pierre est donc éliminé.