Guy Savoy en couple avec Sonia Mabrouk : tendres compliments du chef admiratif

Depuis près de trois ans, Guy Savoy partage sa vie avec la journaliste Sonia Mabrouk. Une romance que ces deux personnalités mènent discrètement, depuis leur rencontre sur un plateau de télévision. Le temps d'une interview accordée au magazine Voici de ce 6 août 2021, le célèbre chef étoilé est sorti de sa réserve pour évoquer son couple. L'occasion pour ce dernier de faire une jolie déclaration à sa moitié.

Près de 25 ans séparent la journaliste de CNews et Europe 1, âgée de 43 ans, et le chef de 68 ans. Pour autant, cette différence d'âge ne les gêne en rien, eux qui sont des travailleurs infatigables. "J'ai trouvé en Sonia une personne encore plus travailleuse que moi ! Associée à sa beauté, elle a une énergie bien mieux canalisée que la mienne. Et une qualité que les gens ne peuvent pas imaginer : son espièglerie. Et puis, elle dégage en permanence une sérénité hors normes", Guy Savoy a-t-il d'abord confié. Pour ce qui est de savoir qui s'occupe des repas à la maison, pas de doute, c'est monsieur qui met ses talents à profit : "Elle vous dira elle-même qu'il ne vaut mieux pas..."

Le chef s'est également souvenu de sa rencontre avec sa compagne : c'était en 2013, sur le plateau de la chaîne Public Sénat, sur laquelle Sonia Mabrouk officiait alors. Guy Savoy était quant à lui venu parler du repas de Noël. Mais entre leurs premiers échanges et leurs premiers baisers, il s'est écoulé quelques années... "J'avais été impressionné par la manière avec laquelle elle avait préparé l'entretien, sa façon de rebondir sur mes propos, s'est souvenu le chef. Puis on s'est recroisés quelques fois. A chaque fois, ce n'était pas anodin, mais nous n'étions pas libres."