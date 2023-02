César 2023 : Brad Pitt débarque en pleine cérémonie, une surprise de taille signée Virginie Efira

Ce vendredi 24 février, Virginie Efira a eu l'honneur d'introduire Brad Pitt, invité surprise de cette 48e cérémonie des César. L'acteur américain était venu rendre un bel hommage au cinéaste David Fincher, avec lequel il a déjà collaboré, notamment sur le légendaire Fight Club. (Seven, Zodiac, Fight Club, The Social Network...). Le réalisateur a reçu un César d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière, ce qui a incité l'ex-mari d'Angelina Jolie à lui adresser quelques mots.

"C'est quand il nourrit une idée qu'il est le plus content. L'innovation, la psychologie de la chose, ce qu'il pourra déterrer, quand il commence à tourner, il vous dira que c'est le moment où il commence à ne pas être à la hauteur de ses aspirations. Et c'est là que l'agonie démarre... Pour lui, tout est important tout le temps", a notamment déclaré Brad Pitt, lui qui a été acclamé par le public à son arrivée.

Véritable visionnaire

Pour rappel, hormis Fight Club, David Fincher possède plusieurs classiques à son actif, comme Alien 3, Zodiac, L'Étrange Histoire de Benjamin Button, adaptation d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui lui a valu 13 nominations aux Oscars, ou encore The Social Network, sur les débuts de Facebook (2010). Côté télévision, il est l'un des réalisateurs de la série politique House of Cards. Il travaille actuellement sur son prochain long métrage, The Killer, qui marque son grand retour au thriller. Le film sortira sur Netflix.

"David Fincher fait partie de ces rares réalisateurs dont l'entière filmographie est devenue emblématique au fil des ans. Technicien hors pair, véritable visionnaire, son cinéma est hypnotique, cérébral, une source d'inspiration pour d'innombrables artistes", a notamment écrit Canal+ dans un communiqué, avant que l'on ne lui remette son César d'honneur.

Pour rappel, Brad Pitt était déjà récemment venu à Paris pour le film Babylon, lui qui aurait d'ailleurs pour projet de venir s'installer pour de bon dans l'Hexagone.