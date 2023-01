Brad Pitt : Déménagement à Paris imminent ? "Il envisage de quitter définitivement Hollywood"

Brad Pitt bientôt installé à Paris ? C'est en tout cas ce qu'avance "Closer" dans son dernier numéro, à retrouver en kiosque dès ce vendredi 13 janvier. D'après le magazine, l'acteur de 59 ans, qui est désormais en couple avec la ravissante Inès de Ramon, serait actuellement à la recherche d'un appartement dans la capitale de l'Hexagone.

Le père de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox aurait demandé, depuis trois mois, à des agents spécialisés dans l'immobilier de luxe, de lui dénicher un logement doté d'un roof top. "Brad veut ralentir le rythme. Il envisage de quitter définitivement Hollywood et de déménager en France pour simplement vivre en paix", confirmait notamment un proche à Page Six.

Il s'y sent protégé

Sa volonté de s'installer à Paris pourrait notamment s'expliquer par le fait qu'il souhaite se rapprocher de son domaine Miraval dans le Var, où il adore séjourner lorsqu'il a du temps devant lui. "Dès qu'il est à deux heures d'avion du sud de la France, il vient passer quelques jours à Miraval", a notamment confié l'un de ses proches à Closer, avant d'ajouter : "C'était le cas l'été dernier lorsqu'il est venu présenter son film Bullet Train à Paris. Sitôt l'avant-première terminée, il a pris un avion pour passer trois jours à Miraval. Il s'y sent protégé et très apprécié par la population. Il fait d'ailleurs travailler beaucoup de gens sur place. Et puis, à 59 ans, il sait qu'il ne sera pas éternellement le beau mec d'Hollywood, ce qui n'a jamais trop été son truc."

Un domaine qui était d'ailleurs au coeur de ses conflits avec Angelina Jolie, au moment de leur divorce. Mais cet endroit ne serait pas sa seule motivation pour venir s'installer en France, lui qui assurait dans les colonnes du Parisien en décembre dernier être amoureux du pays de manière générale. "J'aime aussi le Nord, l'Ouest, l'Est", avait-il déclaré, avant d'ajouter qu'il s'y rend "trois ou quatre fois par an" et qu'il essaye de venir dès que possible.