Brad Pitt dévoile Miraval de l'intérieur, des images inédites !

C'est un second souffle que Brad Pitt et le producteur français Damien Quintard - qui a remporté un Emmy Award et collaboré entre autres avec Brian Eno, le membre du duo de Justice, - viennent de donner aux Miraval Studios. Situé au coeur de cette propriété Varoise qui appartient à l'acteur hollywoodien, ce studio d'enregistrement - construit dans les années 70 et qui a accueilli les plus grands comme Sting, AC/DC, The Cure ou encore Muse - vient d'être intégralement rénové tout en conservant certains éléments d'origine, alors qu'il était abandonné depuis de nombreuses années.

Ainsi, la régie "prend la forme d'une très large console qui fait penser à la salle de contrôle d'un vaisseau spatial", rapporte le magazine GQ, tandis que la hauteur sous plafond avoisine les 8 mètres. À noter que l'endroit est très lumineux et possède une vue à 360 degrés sur les vignes et la végétation environnante, donnant ainsi une sensation d'espace et de tranquillité. Ce bâtiment abrite également des cabines de mixage son et vidéo ainsi que des espaces de vie destinés aux artistes en résidence, comme une mezzanine, où il est possible de tomber sur une batterie ou sur une sorte de grand hamac. Le Figaro a pu visiter le studio en exclusivité, guidé par Brad Pitt en personne.